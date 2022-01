Egy távozó, egy érkező. Ami már biztos a Mol Fehérvár FC háza táján, hogy Viszar Muszliu a német másodosztályú Ingolstadt együtteséhez szerződött, míg a kölcsönből visszatért Géresi Krisztián és Evandro mellett egy biztosan maradó érkezője van a Vidinek: Peter Zulj. A tizenegyszeres osztrák válogatott középpályás a török Basaksehirtől kölcsönbe érkezett Fehérvárra. A Sturm Graz elleni felkészülési mérkőzésen már bemutatkozott a piros-kék együttesben, ami azért is lehetett számára pikáns debütálás, mert a Sturm színeiben lett az év játékosa Ausztriában 2018-ban.



– Nagyon jól fogadtak a srácok, bár még csak egy hete vagyok itt, úgy érzem, remek közösségbe kerültem. Örülök, hogy győzelemmel mutatkozhattam be a Vidiben, még ha csak edzőmérkőzésen is, de a sikerre a felkészülési időszakban is szükség van. Furcsa volt, hogy rögtön az első meccsemet korábbi csapatom, a Sturm Graz ellen játszottam, de ez benne van a fociban, nem mellesleg jó érzés volt a korábbi csapattársaimmal is találkozni - fogalmazott a molfehervarfc.hu-n Peter Zulj, aki azt is elárulta, milyen erények jellemzik játékát. - Sokat futó, a pálya sok pontján megforduló középpályásnak tartom magam, aki ha kell, kihúzódik az oldalvonal mellé is elkérni a labdát. Szeretném a legjobbamat nyújtani, amihez természetesen hozzátartozik, hogy sok gólpasszt adjak és gólokat is lőjek. Csapatszinten a szezon végén el kell érnünk célunkat, a nemzetközi kupaszereplés kiharcolását, én személyesen pedig szeretnék a lehető legtöbb időt a pályán tölteni és bizonyítani, hogy jó döntés volt a klub részéről a leigazolásom.



A 28 esztendős, 185 centis Zulj a festői Welsben született, ott is ismerkedett a focival. Aztán Salzburgban, majd Linzben nevelkedett, később szinte évente csapatot váltott. Futballozott a Rapid Wien utánpótlásában, az Amstettenben, a Grödigben, a Hartbergben, a Wolfsbergerben mutatkozott be az osztrák élvonalban 2015-ben. Az Admira Wacker és a Ried után a Sturm Graz alkalmazta, az akkori asszisztens edző Szabics Imre volt a fekete-fehéreknél. A Sturmmal osztrák kupát nyert, ekkor 4 millió euróra taksálta az értékét a transfermarkt.de, le is csapott rá a belga Anderlecht. Magyarországra érkezése előtt Törökországban légióskodott, előbb a Göztepe, majd a Basaksehir alakulatainál.



– Szabics Imrét már évekkel ezelőttről ismerem, amikor a Sturm Graz-hoz igazoltam, asszisztens edzőként dolgozott ott, és már akkor remek kapcsolatba kerültünk, ami folytatódott az osztrák válogatottnál, ahol szintén dolgoztunk együtt. Nagy szerepe volt abban, hogy a Vidibe igazoljak, többször is egyeztettem vele, fontos volt számomra a vezetőedző személye, amikor meghoztam a döntést. Jevhen Makarenkóval pedig már akkor is remekül megértettük egymást a pályán és azon kívül is, amikor az Anderlechtnél játszottunk együtt, barátok vagyunk, ami fontos, mindig nagyon sokat segít a beilleszkedésnél, ha ismerek már játékosokat korábbról. A Sturm Graz-nál töltöttem pályafutásom eddigi legszebb időszakát, megnyertük a kupát, a bajnokságban pedig ezüstérmesként végeztünk. Nekem is jól ment a játék, megválasztottak a szezon játékosának Ausztriában. Most az a célom, hogy újra az akkori játékomat tudjam nyújtani, szeretnék hasonlóan sikeres lenni a Vidivel is. Ez lehet az út a másik célomhoz is, szeretnék újra pályára lépni az osztrák válogatottban is, de tudom, hogy ezt elsősorban a klubomban tudom kiharcolni - vélekedett a támadó és védekező középpályásként is otthonosan mozgó játékos.



Peter Zulj arról is mesélt, hogy szívesen ismerkedik annak az országnak a kultúrájával, ahol éppen futballozik.



– Én eddig mindenhol jól éreztem magam. Ausztriában is vannak Magyarországról származó barátaim, tőlük rengeteg jót hallottam az országról. Elsőként a játékra akarok összpontosítani és a pályán felhívni magamra a figyelmet, a város megismerése és minden más ezek után következik. Persze ezeket is tervezem, viszont jelenleg, a koronavírus-járvány idején nagyon oda kell figyelnünk, hogy elkerüljük azokat a helyeket, ahol sok emberrel találkoznánk. Kosármeccsekre például szeretek járni, remélem, hogy a jövőben erre Fehérváron is lesz lehetőségem.