MÁV Előre SC-Bericap – Budaörs DSE Emericus 3:0 (11, 21, 17)

Székesfehérvár, 50 néző

Vezette: Kiss Zoltán Attila, Hegedűs Balázs

MÁV Előre SC-Bericap: Karnitszkaja, Csabai, Szerencsés-Miklai, Sólyom, Kiss L., Tóth J. Csere: Kovács E (liberó), Sebestyén, Sántosi-Tóth. Vezetőedző: Jurij Melnyicsuk

Budaörs DSE Emericus: Hernády, Pisák F., Tóth L., Horváth P., Jakab, Pisák L. Csere: Horváth I., Horváth P., Vincze, Merza, Futsek, Ujvárosi (liberó). Vezetőedző: Ujvárosi Levente

A két csapat első találkozóját, az őszi idény 1. fordulóját fehérvári siker mellett rendezték, így a folytatásban is hasonló eredményt vártak azok, akik kilátogattak a Videoton Oktatási Központba. Egy nappal korábban a kék-fehéreket üldöző TFSE magabiztosan 3:0-ra győzött a Jászberény Volley Team otthonában, így kicsit fel is adták a leckét Jurij Melnyicsuk tanítványainak, hiszen a tabellán eléjük kerültek – ha időlegesen is. A Budaörsön lejátszott összecsapás mindössze 63 percig tartott, és abban reménykedtek a Loki hívei, hogy ezt is letudják a hazaiak cirka ennyi időn belül.

Mindenesetre pillanatok alatt 5-0-as vezetést kovácsoltak, és ez arra sarkallta a vendégek mesterét, hogy nyomban időt kérjen. Ám a folytatás is a Lokiról szólt, de azért Hernády Sára nyitása pontot eredményezett budaörsi oldalon. Más lapra tartozik, hogy aránylag gyorsan kialakult a tízpontos különbség az új szerzemény, Tóth Jázmin révén, 12:2. Ment előre a fehérvári gárda, és meg sem álltak a szettgyőzelemig. A másodijátszmát jobban kezdte a vendégcsapat, és 3-0-as előnyük után született az első fehérvári pont. Aztán szép lassan „minden a helyére került”, bár 6-6, majd 13-13 után még kétszer próbált elszakadni vendéglátójától a fekete mezes gárda, dacára annak, hogy sokkal többet rontott a MÁV Előre, mint az megelőzően. 17-16-nál volt először az előny a Fehérvárnál, és innentől ezt már nem engedte ki.

A harmadik etapra ismét összekapta magát a Loki, nem véletlenül zúgott a „Fehérvár” rigmus, és minden különösebb megerőltetés nélkül hozta a szettet és a meccset, 69 perc alatt.

– Sok idő telt el, két hónapig nem volt mérkőzésünk. Több játékosunk beteg, van sérültünk is. Fontos volt ez a győzelemhez ilyen hosszú kihagyás után – mondta a mérkőzés után Jurij Melnyicsuk.