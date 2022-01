A helyszín kapcsán még nem történt bejelentés, az azonban biztosnak tűnik, hogy nem a fővárosban kerül sor a megmérettetésre. Egy esztendeje a Ludovika Aréna volt a házigazda, a fehérváriak a negyeddöntőben remekül kezdtek, félidőben még magabiztosan vezettek a Szolnok ellen, végül egylabdás meccsen vereséget szenvedtek, búcsúztak.

Az Alba az elmúlt évtizedben kétszer nyerte meg a trófeát, 2013-ban, a paksi döntőben az Olajbányászt fektették két vállra, könnyedén, 74-54-re. Négy esztendővel később, 2017-ben pedig Győrben, az Audi Arénában verték nem túl kosárgazdag derbin, 59-58-ra a szolnokiakat, a bronzmeccsen a Szeged 72-66-ra verte a Körmendet. Az Alba nem kezdte jól az idei szezont, bukdácsoltak, a tabella 11. helyére csúsztak, amikor a klubvezetés változásra szánta el magát, a szlovén Dejan Mihevcet, a két éve a körmendi kispadon kimondottan sikeres, német Matthias Zollner váltotta. Irányításával a Fehérvár öt meccsből négyet nyert, mindössze a Paks babrált ki a kék-fehérekkel. A Zalaegerszeget, az Oroszlányt, a Szegedet, valamint legutóbb a bajnok Falcót is legyőzték. Feljöttek a tabella 6. helyére, amennyiben a szerda este, 18 órakor a Gáz utcában sorra kerülő bajnoki rangadón a DEAC-ot is legyűrik, a dolgok szerencsés alakulásával a 3. helyre is feljöhetnek. Persze, messze még a bajnokság vége és az MK áprilisi döntője is, de a fehérváriak optimisták, a tréner a legutóbbi, szombathelyi győzelem után kijelentette, együttese bárkit képes legyőzni, komolyan készül csapatával, aranyra törnek minden fronton.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jövő kedden, január 11-én tartja a februári Killik László Női Magyar Kupa és a Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa nyolcas döntőinek sorsolását. A férfiaknál 12 órától derül ki, milyen negyeddöntős párharcokat rendeznek, az együttesek milyen ágon szerezhetik meg a végső győzelmet. A sorsolást az MKOSZ YouTube-csatornája élőben közvetíti.

A döntő résztvevői: Falco Volvo Alpok Autó Szombathely, Szolnoki Olajbányász, DEAC-Tungsram, Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Alba Fehérvár, Egis Körmend, Hübner Nyíregyháza, BS Naturtex-SZTE-Szedeák.