Red Imps, azaz Vörös ördögök, démonszerű teremtmények. Ez a közel fél évszázada alapított lincolni csapat beceneve, amely a brit városállam legeredményesebb együttese.

A legismertebb vörös ördögök, a Manchester United még várat magára ellenfélként, habár a BL-résztvevő Brugges után erősségben akár már következhetne is. A Puskás Akadémia ellenfelének sikerült, ami például a MOL Fehérvárnak nem, bejutott az Európa Konferencia-liga csoportkörébe, pár évvel ezelőtt pedig legyőzte a Celticet. Szóval nem egy nevenincs csapat az aktuális ellenfél. Ezzel együtt is csont nélkül zuhantak ki a Konferencia-liga csoportköréből a Köbenhavn, a PAOK, és a Slovan mögött.

A Puskás Akadémia számára jó kezdésnek bizonyult a Brugge elleni első felkészülési mérkőzés, amely elsősorban a védekezés tökéletesítésére, és egy mélyen letámadó nemzetközi szinten gyors, erőteljes futballt játszó gárda elleni játék elsajátítására volt alkalmas.

A gibraltáriak elleni mérkőzést követően bár ezt a klub még nem erősítette meg, az edzőtábor utolsó előtti napján, szombaton a spanyol másodosztályban szereplő Malága lesz az ellenfél felkészülési mérkőzésen, amelyet az 1982-es világbjnokságon három csoportmeccsnek is otthont adó La Rosaleda stadionban vívnak majd.

Elkezdték a hölgyek is - Általános orvosi anamnézissel és humánbiológiai mérésekkel vette kezdetét a tavaszi szezon a Puskás Akadémia női labdarúgói számára – adta hírül a klub honlapja. Az NB I-es női együttes mellett a korosztályos lánycsapatok is visszatértek az akadémiákra, hogy megkezdjék a felkészülést a bajnoki idény második felére. Az egységesített labdarúgó-specifikus mérési protokollnak megfelelően indulásként, akárcsak a fiúknak, úgy a lányoknak is különféle teszteken kellett átesniük. Az NB I-es női gárdaszámára március 19-én Felcsúton az ETO ellen folytatódik a bajnokság, edzőmeccsekkel is készül majd a gárda.