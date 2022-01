Az első dobások mindkét oldalon kimaradtak, a vendégek szereztek vezetést Omenaka duplájával, a center a ráadás büntetőt is értékesítette. A folytatásban meglódult a KTE, Pollard dupláival, büntetőjével, valamint Jaramaz triplájával már a házigazdák voltak megnyugtató előnyben, 10-3. Stark kétszer válaszolt középtávolról, beköszönt Vojvoda is, egy pontra zárkózott a Fehérvár, Kucsera kosarára a remeklő Stark közelről válaszolt, sőt, az amerikai fazonszabász triplájával már a látogatók domináltak, 12-14. Karahodzic egalizált, Wittmann kosarával a lilák kerültek szűk előnybe, a fehérvári születésű irányító passzát a következő akciónál Kucsera váltotta kosárra, 19-14. A vendégeknél Stark és Vojvoda volt elemében a folytatásban is, utóbbi közvetlenül az első tíz perc zárása előtt egalizált, 19-19. Dramicanin hármasa indította a második etapot, erre a válogatott erőcsatár, Szabó Zsolt válaszolt, nem tudott ellépni egyik brigád sem, hazai kosárra azonnal jött válasz. Lenzelle Smith hármasát követően Dramicacin kintről reflektált, Smith zsákolására Karahozdic bentről, a biztos kezű Dramicanin megint távolról válaszolt, 33-27. Omenaka és Szabó Zsolt megmozdulása egyaránt sikeres volt, utóbbi kintről talált be, 33-32. Hazai kosár után Szabó ismét beköszönt messziről, a túloldalon Jaramaz kapta el a ritmust, a center, Karahodzic sikeres büntetői nyomán időt kért az Alba trénere, Matthias Zollner az első félidő zárása előtt egy perccel, ötpontos hazai vezetésnél. Takács Milán hármast dobott, Wittmann gond nélkül küldte a hálóba büntetőit, húsz percet követően az alföldiek vezettek, 42-38-ra.

Pollard és a kintről ritkán eredményes Karahodzic meglepő hármasával tízre nőtt a differencia, Szabó és Vojvoda kozmetikázott az eredményen, Pollard és Milutinovc trojkája után az utánpótlás-válogatott Kiss Dávid ziccere is pontokat hozott, 56-44-re alakult az eredmény, ami nem ígért sok jót a folytatás kapcsán. Szabó Zsolt jóvoltából érkezett tízen belül a vendég, Jaramaz büntetőivel megint távolodtak a kecskemétiek, 61-49. Vojvoda és Stark mintaszerű hármasával hat pontra zárkózott az Alba, Jaramaz szintén kinti kosara rosszkor jött, fél óra után 63-57-re vezettek a hazaiak. A rövid szünet után Vojvoda három pontra hozta a fehérváriakat, a túlsó palánknál Karahodzic nem hibázta el ziccerét. Vojvoda remekelt, Pongó büntetőket értékesített, ott loholt az Alba a KTE nyomában, sőt, Stark hármasával a vezetést is átvették, időt is kért Forray Gábor, a vége előtt öt perccel, 67-68. Őrizte szűk előnyét a Fehérvár, Pongó duplája után Forray ismét időt kért, nem segített, ugyanis Pongó hármasa célba ért, másfél perccel a vége előtt, 73-78. Karahodzic jóvoltából egy pontra zárkózott a vendéglátó, Szabó Zsolt keze nem remegett, hármasa a gyűrűbe hullt. Időt kért Zollner is, Vojvoda bedobta büntetőit, hatalmas csatában nyert az Alba, 83-86.

Jegyzőkönyv

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Alba Fehérvár

83-86 (19-19, 23-19, 21-19, 20-29)

NB I-es bajnokság, 19. forduló

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok

Vezette: Papp Péter, Farkas Gábor, Söjtöry Tamás Ferenc (Gorka Szabolcs Zsombor)

KTE: Pollard 17/6, Jaramaz 14/12, Milutinovic 5/3, Kucsera 4, Karahodzic 20/3, csere: Wittmann 7, Lukács -, Dramicsanin 11/9, Kiss 5. Vezetőedző: Forray Gábor

Alba: Pongó 10/3, Takács Milán 3/3, Smith 8/6, Szabó 16/9, Omenaka 5, csere: Stark 21/15, Vojvoda 19/9, Kass -, Davis 4. Vezetőedző: Matthias Zollner