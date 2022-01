A fehérváriaknak hazai pályán az idei szezonból kellemes emlékeik lehettek a lila-fehérekről, hiszen az ősszel 4-3-ra nyertek a kék-fehérek. A pénteki találkozón betegségek miatt bár továbbra foghíjas voltak a hazaiak kerete, a kispadra visszatért Anatoli Bogdanov vezetőedző.

A találkozót álmoskásan kezdték a felek, majd Németh Attila tette próbára Belomoevet. A túloldalon Krasnican sem akart lemaradni, először oldalról, majd középről fonákkal lőtt kapura, de Rajna mindkét alkalommal résen volt. Nyolc perc elteltével a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete adódott Kyle Just előtt, egy szerzett korong után az elfekvő Belomoev mellett is elvitte a pakkot, de melléemelt. Az első emberelőnyös szituációt a Titánok csapata élvezhette, de Nagy Ákos és Mayer Zsolt sem tudta közelről áttuszkolni a pakkot Rajnán. Ami fórból nem sikerült, később öt az öt ellen igen, az ICEHL-csapatban is számításba vett Dobmayer Dominik kékvonalas bombája kötött ki a felső sarokban, 1-0. Nem sokáig örülhetett a Fehérvár a vezetésnek, egy újabb eladott korong után már nem hibázott az UTE. Just középre tett korongját közelről Kovács Alex juttatta a hálóba, 1-1.

A második harmad elején Dudkin került nagy helyzetbe, de Rajna eszén nem tudott túljárni. A túloldalon azonban Zsigmond Áron könyörtelen kihasználta a hazaiak védelmi hibáját és előnyhöz juttatta az újpestieket, 1-2. Lendületbe jöttek a vendégek, a Fehérvár pedig nem igazán találta a ritmust. Németh Attila közelről próbálkozhatott, de Belomoev nagy spárgát bemutatva átért a másik oldalra. A fiatal kapus ebben a játékrészben egyébként is bravúrt bravúrra halmozott, nem túlzás kijelenteni, meccsben tartotta a lendületét vesztett Bogdanov-legénységet. Újpesti előnyben Kovács Alex is próbára tette, de állta a sarat. Öt perccel a harmad vége előtt a társak is megrázták magukat, és szinte a semmiből jött a hazai egyenlítés, Dudkin egy kapu előtti keveredés során találta meg először a játékszert és helyezte azt a kapuba, 2-2.

Az utolsó játékrész hazai emberelőnnyel kezdődött, és a fehérvári fiatalok nem is hibázták el a lehetőséget. Ambrus Gergő értékesítette Lundin kapu mögül visszaadott passzát, 3-2. Nem sokkal később ismét fórban jöhettek Lundinék, de ezúttal majdnem visszafelé sült el az előny, szerencsére a vendégek lövése a kapuvas mellé szállt. Nagyon rohamoztak az újpestiek, Németh Attila lövésénél ismét nagyot kellett nyújtózkodnia Belomoevnek. A fővárosi nyomás később sem csökkent, de a fehérváriak Alapi révén megszerezhették volna a mindent eldöntő gólt öt perccel a mérkőzés vége előtt, de Rajna meccsben tartotta az övéit. Ami késik, nem múlik, emberelőnyből Nagy Ákos lőtte meg a negyedik hazai gólt, 4-2. Három perccel a vége előtt az UTE megkapta az esélyt a felzárkózásra emberelőny formájában, amelyet Jago ki is használt, 4-3. Bár a vendégek ezt követően Rajnát is levitték, de hiába, a három pont a Titánoké lett.

– Nagy győzelem ez számunkra, már csak 13 meccs a playoffig, célunk, hogy bekerüljünk a 10 legjobb csapat közé, és ez egy remek start. A fiúk remekül játszottak, a kapusunk pedig jól kisegítette a csapatot, de az öt az öt ellen és az emberelőny kihasználásában kifejezetten erősek voltunk. Az Újpest elleni múltkori győzelmünk esetében még mondhattuk, hogy szerencsénk volt, de ma valóban megérdemeltük a győzelmet – mondta a lefújás után Anatoli Bogdanov, a Titánok vezetőedzője.

Folytatás vasárnap ismét hazai pályán a DVTK ellen.

JEGYZŐKÖNYV

Titánok – UTE 4-3 (1-1, 1-1, 2-1)

Székesfehérvár, 346 néző. V.: Pálkövi Zs., Rencz, Kövesi, Pálkövi B.

Titánok: Belomoev – Mingazov, Dolinar (2), Krasnican (1), Lundin (1), Ambrus G. 1 – Farkas B., Dobmayer 1, Nagy Á. 1 (2), Ambrus Cs. (1), Dudkin 1 – Kóger B., Molnár G., Alapi, Jábor (1), Mayer – Nochta, Győrffy, Csölle. Edző: Anatoli Bogdanov

UTE: Rajna – Kiss Philip, Stadel, Németh A., Kiss P., Suter (1) – Horváth A., Jago 1, Just (1), Kovács A. (1), Coatta (1) – Kiss D., Pokornyi Csergő, Robichaud, Zsigmond Áron 1 – Balogh, Kovács S. Edző: Virág Csaba.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 37-33