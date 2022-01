A két korábbi mérkőzésen nem igazán tudták megszorítani ellenfeleiket a fehérvári fiatalok, és túlságosan hiú reményeik nem lehettek a tabella negyedik helyén tanyázó gyergyóiakkal szemben sem.

Ez idáig nem sok babér termett számukra a piros-fehérek ellen, ám ettől függetlenül az idei alapszakaszbéli záró erdélyi kirándulást jó eredménnyel szerették volna letudni.

A Titánoknál nem volt változás a Csíkszeredában tisztességesen helytálló sorok összetételében, a kapuban most nem Konsztantyin Belomojev, hanem Horváth Dominik kezdett.

Nagy Ákos a mindenes szerepkörét felvállalva már a Sport Club Csíkszereda elleni találkozón is bekket játszott, dacára annak, hogy a DVTK-nak legutóbb háromszor is betalált a ketrecébe. És nem is az ő sora volt a jégen, amikor a 16. percben az amúgy fehérvári nevelésű, válogatott, a kanadai táblázaton előkelő, 10. helyen álló Vincze Péter emberelőnyből Sébastian Syl­vestre lekészítése után megszerezte csapatának a vezetést, amely addig, valljuk meg, hatalmas fölényben játszott, 1-0.

A házigazdák hátrányban kezdték a középső harmadot, ám az egyenlítő gólt Jakob Gustav Lundin mégis egyenlő létszámnál érte el a 27. perc elején. Nem sokáig örülhettek viszont a vendégek, mert még egyet sem fordult körbe az órán a kismutató, és újfent Horváth Dominik ketrecében táncolt a pakk. Egy újabb extitános, Császár Hunor hozott el egy bulit, a támadó harmadban Szigeti Ákoshoz passzolt, akinek a lövését követően megjelent a „kettes” szám a villanyújságon, 2-1. Majd a 32. perc ismét gyergyói gólt hozott, Daniel Tranca ugrott ki szólóban és tette el Horváth Dominik mellett a korongot a hálóba, Petteri Haaranen passza után, 3-1. Akárcsak az első húsz percben, ebben a játékrészben is többet pattogott a korong a Titánok harmadában, mutatja ezt a 20:9-es lövési arány is a gyergyóiak javára.

A záró húsz percben próbáltak többet kezdeményezni a fehérváriak, jól pörögtek, és hajtottak az egyenlítésért, és ennek hozományaként az 52. percben Dmitrij Dudkin fórból Tim Dolinar átadását juttatta a hazai gólvonal mögé nagy lövésből, 3-2. Aztán mielőtt a fehérváriak farmcsapata elkezdhetett volna azon gondolkodni, hogy a kapusát leviszi, a hajrában, másfél perccel a vége előtt bebiztosította a Gyergyó a győzelmét, újfent előnyből, ezúttal Orban Brance talált be, 4-2.

A Titánok együttese három erdélyi mérkőzéséből kettőt szorossá tudott tenni, de pontok nélkül térhet vissza Székesfehérvárra. A GYHK fellépett a dobogóra, míg a Fehérvár továbbra is tizedik.

Jegyzőkönyv

Gyergyói HK – Titánok 4-2 (1-0, 2-1, 1-1)

Vezette: Sikó, Radu, Gherorges, Andre

Gyergyói HK: Rinne – Haaranen (1), Kozma Zs., Bodó (2), Orban B. 1, Tranca 1 – Fejes (1), Saari, Császár (1), Sándor-Székely, Szigeti 1 – Ferenc, Imre P., Sárpátki, Sylvestre (1), Vincze P. 1 – Péter Zs., Todor, Silló, Szabó P. K., Vincze G. Vezetőedző: Szilassy Zoltán

Titánok: Horváth D. – Mingazov, Nagy Á., Krasincan (1), Lundin 1, Ambrus Cs. - Dolinar (1), Kóger B., Dudkin 1, Fekete, Keceli-Mészáros (1) - Farkas B., Nochta, Mayer, Jábor, Alapi - Csiszer, Győrffy, Dézsi Barnabás. Vezetőedző: Anatolij Bogdanov

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 55-26.