A találkozó parázs hangulatban kezdődött, eleinte DAB próbálkozott távoli lövésekkel, majd pár perc elteltével a Titánok gárdája is megérkezett a mérkőzésbe, először Ambrus Csongor veszélyeztetett közelről, jutalma két baráti tasli lett a vendég védőktől, majd Dudkin tette próbára exklubtársát, de Krajcovic ezúttal is védeni tudott. Jó iramban, kevés játékmegszakítással pörgött a játék, a vendégektől Gebei, míg a hazai oldalon Nochta került helyzetbe, de a két kapus jól tette a dolgát. Felváltva szorították be egymást a felek, Németh Péter helyzeténél nagyon kellett nyújtózkodnia Horváthnak, majd a DAB ugyan betalált, de a támadó kézzel ütötte be a pakkot a kapuba. A 15. percben megszületett a rangadó első gólja, Kóger Balázs lőtte be a saját kipattanóját, 1-0. Ritmust váltottak az Acélbikák, Horváth lövése csorgott le a mamutról, majd Szappanos tette próbára a hazai kapust.

Fehérvári lehetőségekkel indult a második harmad, Lundin távolról lőhetett, majd Mayer került ziccerbe, de Krajcovic vállal védett. Emberelőnyben jöhetett a Fehérvár, de öt a négy ellen nem igazán jutottak el lövésig a fiatalok. Kiszabadult a szorításból a Dunaújváros, Stuchlik ért bele veszélyesen egy lövésbe, majd Pinczés próbálkozott közelről, de Horváth figyelt. A harmad közepén Horváth Ákos kapott két percet a játék késleltetésért, a fórral ezúttal már élt a Titánok csapata, Ambrus Csongor lőtte ki a rövid felsőt, 2-0. Újabb hazai emberelőnyben újabb találat nem, de néhány pofon született, a kapu előtt helyezkedő Mayer kapott nem épp baráti bánásmódot a védőktől. A DAB bunyóban, a Fehérvár gólokban jeleskedett, a harmadik kék-fehér találat, Ambrus volt eredményes, 3-0. Majdnem rögtön válaszoltak a vendégek, Szűcs helyzeténél fogott nagyot Horváth. A harmad végén a Dunaújváros támadhatott létszámfölényben, de a felzárkózási eséllyel nem éltek a piros-fehérek.

A záróetap elején Stuchlik zárkóztathatta volna az övéit, de a támadó nem tudott túljárni Horváth eszén, majd a túloldalon Ambrus Csongor helyzete is kimaradt. Az egyre hangosabban elégedetlenkedő vendégszurkolók Krajcovic védéseinek örülhettek csak ezekben a percekben. Lelassult a játék, a Dunaújváros együttese mintha kicsit feladta volna, a Titánok pedig magabiztosan őrizte előnyét. Kilenc perccel a vége előtt a Fehérvár emberelőnyből lezárhatta volna a lényegi kérdéseket, de a dunaújvárosi kapus tartotta a háromgólos különbséget. Fórból ugyan nem, de öt az öt ellen megszületett a negyedik hazai gól, Lundin mattolta Krajcovicot, 4-0. Egy szerzett korong után Rybcyk szépíthetett volna, de ez nem a Dunaújváros estéje volt, Horváth ezt is védte. A DAB-nak szinte esélye sem volt a megyei rangadón, a Titánok csapata magabiztos győzelmével nagyon közel került a rájátszás kapuját jelentő tizedik hely megőrzéséhez.