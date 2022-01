A két Fejér megyei csapat találkozójának a presztízsen kívül nagyobb tétje is lehet, hiszen aki hétfőn nyer, az a csapat közel kerül a mini rájátszást érő tizedik helyhez. Ugyanis az alapszakasz után a 7-10. helyezett együttesek küzdenek meg majd a két playoffot érő helyért. Ha a két gárda formáját vesszük alapul, a Titánok csapata várhatja magabiztosabban a derbit, hiszen a DAB utoljára december elején tudott nyerni a bajnokságban, míg a fehérváriak a pont nélkül zárt, de biztató erdélyi túra után a legutóbb a MAC HKB csapatát verték magabiztosan 6-4-re.

– A szezonban sokat fejlődtünk abban, hogy hogyan állunk bele a meccsekbe, egyre jobban kezdünk – mondta lapunknak Arany Máté, a Titánok másodedzője. – Ugyanakkor az elmúlt pár találkozón ennek ellenére tendencia volt, hogy az első gólt mi kaptuk az elején, és utána kezdtünk el igazán játszani. Ez most a MAC ellen nem így történt, mi vezettünk, és ennek következtében fel is bátorodott a csapat, magabiztosak voltunk. Kezd összeérni az a játék, amit szeretnénk a srácoktól viszontlátni csapatszinten. Egyénileg még előfordulnak hibák, ezeknek tudható be, ha néha még akadozik a gépezet, és ezáltal az ellenfelek ritmust tudnak váltani. Ez meg is történt a második harmadban, a MAC nyomott, nyílttá vált a mérkőzés, de jókor, jó megoldásokkal végül sikerült megnyerni a meccset. A jó csapatmunkának, illetve a kiváló kapusteljesítménynek volt köszönhető a siker. Az már látszik, hogy kinek mi a feladata a csapaton belül, és ezeket a srácok próbálják a lehető legjobban végrehajtani.

Jelenleg a Fehérvár 17 ponttal áll az Erste Liga tabellájának 10. pozíciójában, a Dunaújváros pedig a 11. 15 gyűjtött egységgel. A vendégeknek tehát még inkább égető szüksége lenne a pontokra, hiszen ha Anatoli Bogdanov együttese nyerne hétfőn, a két csapat között már öt pontra duzzadna a különbség. Sorsfordító találkozó lehet a hétfői, ezzel tisztában van Arany Máté is.

– A helyén tudjuk kezelni azt, hogy a hétfői lesz az egyik, ha nem a legfontosabb találkozója a szezonnak. Mindig szerettük volna kihangsúlyozni, hogy az elsődleges cél továbbra sem az, hogy minél előkelőbb helyen végezzünk a tabellán, hanem a fiatalok folyamatos fejlődése a fő szempont. Az elmúlt hetek formája alapján szerencsére úgy állhatunk bele a találkozóba, hogy a rájátszásért való harc előzöngéje lesz a megyei rangadó. Az elvégzett munkát az eredmények igazolják vissza, a tendencia javulása pedig biztató az általunk elvégzett plusz erőfeszítésekre nézve. A szezonban már többször játszottunk a DAB-bal, volt egy 9-1-es súlyos vereségünk is, de a legutolsó találkozón mi nyertünk. Én gyerekkoromban kint voltam még a teltházas Fehérvár–DAB rangadókon, a rivalizálás a mai napig megmaradt, így egy igazán parázs és jó mérkőzésre számítok.