– Négy napon belül két nehéz ellenfelet tudtunk legyőzni, ehhez kellett a csapat extra hozzáállása, hiszen bárki lépett pályára, a maximumot tudta nyújtani – értékelt Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője a Vidi legyőzését követően. – Az első félidőben domináltunk, de a sok szélről érkező beadásunkra nem volt érkező játékos. A szünet után 10 percig a Vidi volt a jobb, viszont utána tudtunk váltani, megszereztük a vezetést, az 1-0-s eredményt pedig tartottuk is, sőt kis szerencsével növelhettük is volna az előnyünket. Dicséret illeti a csapatot, főleg a hozzáállásáért, aminek köszönhetően újabb fontos három pontot szereztünk.

A Puskás már a második a tabellán, hátránya egy pont a Ferencváros mögött. A Mol Fehérvár FC kissé leszakadt az élmenőktől, a harmadik Kisvárdától hat pontra van a negyedik pozícióban.

– Csalódottak vagyunk, hiszen szerettük volna pozitív élménnyel és eredménnyel kezdeni az évet, sajnos ez nem sikerült. Jól kezdtünk, Dárdai Palkó hatalmas helyzeténél gyorsan megszerezhettük volna a vezetést. Az első 15 perc után a Puskás Akadémia veszélyesebbé vált, de mi birtokoltuk többet a labdát. A második félidőben változtattunk, Dárdai és Lednev helyet cserélt, Bohdannak veszélyes mélységi indításai voltak, és három komoly lehetőségünk volt a második félidőben is. Az egész mérkőzésen négy nagy helyzetünk volt, egy ilyen rangadón ezek közül egyet-kettőt ki kell tudnunk használni, ebben fejlődnünk kell a jövőben – fogalmazott a Vidi trénere, Szabics Imre, aki arra az újságírói kérdésre, miszerint mit szólt ahhoz, hogy a fehérvári drukkerek egy része a távozását követelte, így válaszolt a meccset követő sajtótájékoztatón: „Nem hallottam, a mérkőzésre koncentráltam, de a szurkolóknak szívük joga véleményt nyilvánítani.”

A fehérváriak legeredményesebb csatára, Kenan Kodro sem találta a kaput vasárnap este.

– Csalódottak vagyunk, főleg azért, mert a Puskás Akadémia a mérkőzés azon szakaszában szerezte meg a győzelmet érő gólt, amikor mi domináltunk és nem volt benne a játékban, hogy ellenfelünk betaláljon. Sajnos erre nem tudtunk góllal válaszolni, ami fájó, hiszen szerettük volna sikeresen zárni az év első bajnokiját. A kezdés nem sikerült, de a tavaszi idényből még 15 bajnoki hátra van, ki kell javítanunk a hibákat és a lehető legtöbb győzelmet szerezni a folytatásban, hogy elérjük a céljainkat – mondta Kodro.

– Mindenki szemén lehetett látni a mérkőzés előtt, hogy nyerni szeretnénk. Égett bennünk a tűz, a bizonyítási vágy, hogy jó pozícióban lehetünk a három ponttal – mesélte Szolnoki Roland, a Puskás csapatkapitánya. – Most sokkal jobban játszottunk, mint a Ferencváros elleni 90 perc alatt. Amit kicsit sajnálok, hogy az utolsó 10 percben több lehetőségünk is volt a gólszerzésre, ha az utolsó passz jó, akkor a kapussal találjuk magunkat szemben. A csapat védekezése a csatárnál kezdődik, mindenki beleteszi a munkát a védekezésbe is. Pozitív, hogy kapott gól nélkül tudtuk lehozni a rangadókat, ebben is sokat fejlődtünk, mert voltak mérkőzések korábban, melyeken a kontrákat nem állítottuk meg, s gólt kaptunk. Mindenki alázatos, ezért tudunk sikeresek lenni.