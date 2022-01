Pénteken reggel kelt útra a spanyolországi edzőtábort törlő, inkább itthon készülő Mol Fehérvár FC. Szlovéniába ruccant át az OTP Bank Liga tabelláján a negyedik pozíciót elfoglaló együttes. A környezetváltozás jótékony hatásait élvezve, egy edzést vezényelt Szabics Imre a csapatnak, majd szombaton délután régi ismerősök ellen vezette csatába a Vidit. A Sturm Graz háza táján a fehérváriak trénerét egyszerűen csak legendaként emlegetik, játékosként és edzőként is szolgálta a fekete-fehér gárdát. Most az osztrákok orra alá dörgölt a Vidivel.

Az Admiral Bundesliga második helyén telelő Sturm Graz első téli edzőtáborának végén csapott össze a Mol Fehérvár FC együttesével. Az első nagy helyzet a Vidi előtt adódott, a 6. percben Petrjak szabadrúgása nyomán Makarenko fejelt kapura, Schützenauer öklözve mentett. Nem sokkal később Jantscher egy lapos lövéssel válaszolt, de célt tévesztett. Még húsz perce sem űzték egymást a felek, mikor Dárdai szabadrúgása suhant el a kapu mellett, majd rögtön ezután Dárdai erőszakosan szerzett labdát, Kodrohoz továbbított, a bosnyák-spanyol csatár pedig egy csel után 14 méterről tekert a hálóba úgy, hogy labdája egy védőn is megpattant, 0-1. A gól után inkább a gráciak voltak aktívabbak, de komoly veszélyt nem alakítottak ki. A szünet előtt kontrára iramodott a Vidi, Dárdai elől menteni tudtak a védők.

A szünetben szinte teljes sort cserélt Christian Ilzer, így az osztrákok friss emberei is megtapasztalhatták, milyen, mikor a Vidi csap le, mint a villám. A 49. percben Marcel Heister távolról küldött egy rakétát a jobb felső sarokba, 0-2. Kodro hamarosan növelhette volna fórt, de közelről a kapu fölé lőtt. A 60. percben Kovács Dániel és a védő, Lüftner kivételével minden játékosát lecserélte Szabics Imre, s szóhoz jutott a Vidi legújabb igazolása, a Sturmmal 2018-ban osztrák kupát nyerő Peter Zulj is. Evandro kétszer került helyzetbe, a kaput nem találta el, majd a találkozó hajrájában a fehérváriakkal 2025-ig hosszabbító Kovács Dánielnek kellett bravúrral védenie Schendl lövését. A piros-kékek 2011-ben a BL-selejtezőn, tavaly pedig felkészülési mérkőzésen maradtak alul a Sturm Graz-cal szemben, most azonban a Vidi volt a jobb.

– Az volt a lényeg, hogy a meccsterhelést mindenki megkapja, de természetesen örülünk az eredménynek is, hiszen jól jönnek ilyenkor is a pozitív élmények – értékelt a klub honlapján Szabics Imre. – Nagyon hosszú időt töltöttem a Sturm Graz kötelékében, szép érzések kötnek a klubhoz és a városhoz is, hiszen a családom például most is ott él. Öröm volt találkozni a régi ismerősökkel a mérkőzés előtt, de most a Vidi sikeréért dolgozom a stábommal együtt, ez a legfontosabb számomra.

– A felkészülési mérkőzések mindig nehezek, mert ebben az időszakban sok edzés van a lábakban, így nem százszázalékos állapotban lépünk pályára – vélekedett a bombagólt szerző védő, Marcel Heister. – Egy nagyon erős Sturm Graz-cal játszottunk, ami egy komoly teszt volt számunkra. Úgy érzem, jól teljesítettünk, koncentrált volt a csapat és nagyon kevés esélyt hagytunk az ellenfélnek a gólszerzésre. A 2-0-s győzelem mentálisan is fontos volt számunkra, hiszen egyre közelítünk a bajnoki rajthoz, és ez a jó teljesítmény további önbizalmat adhat mindenkinek. Most is voltak kisebb hibáink, ezeket ki fogjuk elemezni, de úgy érzem, ha ezen az úton megyünk tovább, készen fogunk állni a tavaszi folytatásra.

Jegyzőkönyv

Sturm Graz – Mol Fehérvár FC 0-2 (0-1)

Terme Catez, zárt kapuk mögött.

Sturm: Schützenauer (Maric, 46.) – Ingolitsch (Gazibegovic, 46.), Geyrhofer (Affengruber, 46.), Wüthrich (Komposch, 46./Nelson, 79.), Trummer (Schendl, 46.) – Borkovic (Jäger, 46.), Kuen (Wels, 46.), Prass (Stückler, 46.) – Niangbo (Lang, 46.), Sarkaria (Strahlhofer, 73.), Jantscher (Kronberger, 46.). Vezetőedző: Christian Ilzer.

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Lüftner, Muszliu, Heister – Funsho, Szendrei, Makarenko, Petrjak – Kodro, Dárdai. A 60. perctől: Kovács D. – Kojnok, Lüftner, Dinnyés, Hangya, Kovács I., Alef, Csoboth, Evandro, Nikolics, Zulj. Vezetőedző: Szabics Imre

Gól: Kodro (19.), Heister (49.)