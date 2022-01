A miskolciak az elmúlt napokban alaposan beerősítettek, bejelentették Brett Parnham és Chris Seto érkezését is, vasárnap mindketten ott is voltak Tokaji Viktor együttesében.

A találkozó Szirányi távoli löketével startolt el, de az exfehérvári védő kísérletet az UTE ellen parádézó Belomoev hatástalanította. Az első három percben a fehérvári fiatalok ki se tudtak jönni a harmadukból, majd egy hazai emberelőny következett Galanisz kiállítása miatt. A fórban bár kiszabadult a Titánok, de nagy helyzet a Miskolc előtt adódott, Vojtkó ugrott ki ziccerbe, de kimaradt a lehetőség. Kicsivel később azonban már nem volt kegyelem a Fehérvár számára, egyenlő létszámban első mérkőzésén rögtön gólt szerzett a keletieknél Parnham, 0-1. A harmad derekán a Diósgyőr támadhatott emberelőnyben, és bár a fórban még Belomoev állta a sarat, a kiegészülést követően Ritó pókhálózta ki a felső sarkot, 0-2. Öt perccel a játékrész vége előtt Ambrus Csongort buktatták gólhelyzetben, a megítélt büntetőt magabiztosan értékesítette a fiatal fehérvári, 1-2. Magára talált a hazai csapat és még ebben a húsz percben sikerült az egyenlítés, Jábor passzát Nagy Ákos helyezte közelről a hálóba, 2-2.

A második harmad hasonló mederben kezdődött, mint az első nagy része zajlott, nyomott a DVTK, a Fehérvár nem nagyon jutott el Kiss Bence kapujáig. Négy és fél perc után a vendégek fölénye góllá érett, egy lecsorgó pakkot Walker talált meg először és fonákkal a kapuba lőtt, 2-3. Kisvártatva jött a negyedik piros-fehér találat is, Wehrs lövésébe vetődött bele az egyik hazai védő, akiről végül a tehetetlen Belomoev mellett a kapuba csorgott a korong, 2-4. A folytatásban nem ismétlődött meg a hazaiak felzárkózása, nyolc és fél perccel a vége előtt Doetzel lövésénél takartak jól a társak, 2-5. Bár később emberelőny formájában esélyt kapott Anatoli Bogdanov gárdája a szépítésre, újabb gól már nem született.

A záróetap elején Wehrs ugratta ki Walkert, aki lebirkózta védőjét és értékesítette a ziccert, 2-6. Nem volt még vége a DVTK gólparádéjának, védelmi kihagysát követően ismét egyedül mehetett Walker a kapura, bár az ő lövése kimaradt, a kipattanót Miskolczi értékesítette, 2-7. Bár továbbra is záporoztak a miskolci lövések Belomoev kapujára, sikerült a Fehérvárnak szépítenie, egy szépen kijátszott akciót Nagy Ákos fejezett be pontosan, 3-7. A legvégére mindkét oldalra jutott egy-egy gól, a miskolciaktól Seto, míg a Titánokból Nagy talált be ismét, 4-8.

A visszavágóra sokat nem kell várni, kedden ismét találkozik a két csapat Fehérváron.

Jegyzőkönyv

Titánok – DVTK Jegesmedvék X-X (2-2, 0-3, x-x)

Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok, 389 néző. V.: Máhr-Stumpf, Babic, Árkovics Tóth R.

Titánok: Belomoev - Mingazov, Dolinar (1), Krasnican, Lundin, Ambrus G. - Dobmayer (1), Farkas B., Dudkin (1), Nagy Á. 3, Ambrus Cs. 1 (1) - Kóger B., Szabó P., Mayer, Jábor (1), Alapi - Nochta, Csölle, Győrffy (1). Vezetőedző: Anatolij Bogdanov.

DVTK: Kiss B. - Kiss R., Szirányi, Elgestal (1), Galajda, Galanisz 1 - Doetzel 1, Wehrs 1 (4), Parnham 1 (1), Seto 1 (2), Walker 2 (3) - Hadobás, Vojtkó, Miskolczi 1, Ritó 1, Szabad - Farkas O., Mihalik (1). Vezetőedző: Tokaji Viktor.

Kiállítások: 8, ill. 20 perc

Kapura lövések: 20-57.