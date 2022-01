Hosszabb szünetet követően folytatódik a felnőtt röplabdázók számára az Extraliga. Tomanóczy Tibor tanítványai ezúttal idegenben, a MAFC otthonában játszanak. Az eltelt időszakban sem állt meg természetesen a munka, de mint azt a vezetőedző elmondta, nem volt zökkenőmentes az elmúlt időszak.

– A szünetben az egyik legfontosabb feladatunk volt, hogy fizikálisan erősödjünk, ennek megfelelően végeztük el a megtervezett munkát. Két hét alatt két felkészülési mérkőzést játszottunk, de most már csak az Extraliga nyitómérkőzésére koncentrálunk. Célunk, hogy a bajnokság folytatásában tudjunk szetteket és pontokat nyerni, ezzel bennmaradni az Extraligában. Január folyamán két játékost igazoltunk, akiknek a beépítése volt az egyik legfontosabb feladatunk. Az edzésmunka nem volt zökkenőmentes, hiszen több játékosunk a korosztályos válogatottban szerepelt, emellett többen, – mivel covid beteggel kontaktok voltak – karanténba kényszerültek. Többen betegséggel is bajlódtak, így heteket estek ki a munkából. Azokat az edzéseket, melyeken mindenki jelen volt igazából csak az utóbbi héten tudtam megtartani. De ezek a nehézségek azért voltak, hogy legyűrjük őket. Kezd megfogalmazódni bennem a kezdő sor, ennek ellenére ez változhat. A két új játékosunk közül az egyik több poszton is bevethető, és bízom abban, hogy ő és a másik légiósunk is hasznos lesz számunkra.

– Mire számítasz a MAFC elleni mérkőzésen?

– A találkozó esélyese a MAFC, abban azonban bízom, hogy az új kerettel tudunk szettet rabolni. Minden megnyert labdamenetnek, minden egyes szett győzelemnek számunkra nagy jelentősége van, mely erőt adhat arra, hogy a bajnokságban akár meccset is tudjunk nyerni. A célunk, hogy előrébb tudjunk jutni a játék minőségében, és elkezdődjön a fejlődés, mely pozitív töltetet ad mindenki számára.

A 18 órakor kezdődő összecsapást a Hunvolley TV élőben közvetíti.