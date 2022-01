Szolnoki Rolandot, a Puskás Akadémia 29 éves oszlopos tagját pályája során elkerülték a sérülések, ám az utóbbi időszakot nem úszta meg kényszerpihenő nélkül. Ki kellett hagynia a szezon elejét, és kisebb sérülést szenvedett az évzáró Kisvárda elleni mérkőzésen. A dél-spanyolországi edzőtáborban újra bevethette Hornyák Zsolt vezetőedző.

– Újdonság volt számomra, hogy huzamosabb ideig sérült voltam – kezdi mondandóját „Szoszó”. – Tavaly pont az utolsó nyári felkészülési mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedtem, két-három hónapot kellett kihagynom. De igyekszem pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, gyorsan kijöttem belőle. A tavalyi utolsó bajnokin megint megsérültem, de csak könnyebben. Hogy mi lehet ennek az oka? Az elmúlt három évben rengeteg mérkőzést játszottam a bajnokságban, a kupában. Miután a Covid-hullámot követően újraindult a bajnokság, szerda-szombat ritmusban jöttek a mérkőzések, egyetlenegy bajnokit sem hagytam ki. A regenerációra nagyon odafigyelünk, talán a túlterhelés, talán egy-egy rossz mozdulat az oka.

Szolnoki Roland a PAFC első, Club Brugge elleni felkészülési mérkőzését még kihagyta, ám a Lincoln Red Imps ellen már pályára lépett.

– A belga csapatot rengeteg jó játékos alkotja. Nem hiába voltak a BL-csoportkörben. Mindig nehéz az első felkészülési mérkőzés, hiszen a terhelés miatt ilyenkor még fáradtak a játékosok. Az 1-0-ás vereség nem rossz eredmény ellenük. A Konferencia Liga csoportkörébe jutott gibraltáriak ellen a mester is felhívta arra a figyelmet, hogy nem szabad lebecsülni őket, tele vannak spanyol játékosokkal, sok rövid passzos játék, sok elmozgás jellemezte őket. 3-0-ra győztünk, de az eredmény csalóka, nehéz mérkőzés volt azzal együtt, hogy a második félidőben megvoltak a lehetőségeink arra, hogy ne három gólnál álljunk meg. Jó körülmények között, jó csapatok ellen készülhettünk, szerencsések vagyunk, hogy néhány vetélytással ellentétben mi ki tudtunk utazni. Amit eltervezett a szakmai stáb, azt el tudtuk végezni, egyedül az utolsó felkészülési mérkőzésünk maradt el a Málaga CF ellen. De az utolsó napon a mérkőzés helyett kettős terhelést kaptunk edzésen.

Ma délután zárt kapuk mögött a másodosztályban vitézkedő Aqvital FC Csákvárral játszik felkészülési mérkőzést otthon a Puskás Akadémia, egy hét múlva pedig a 4. fordulóból elhalasztott, Ferencváros elleni rangadót pótolja be. Szolnokinak volt már része Fradi-verésben a Vidi, és a PAFC játékosaként is.

– Emlékezetes számomra, amikor a Vidivel 2016-ban, még a régi Sóstói stadionban nyertünk a Ferencváros ellen, de arra is szívesen emlékszem, amikor a régi Puskás Ferenc stadionban győztük le őket. Utóbbi esetben nemcsak a zöld-fehérekkel, hanem a 40 fokos hőséggel is meg kellett küzdenünk. Ha jól emlékszem Torghelle Sanyi, és Nikolics góljával győztünk. Persze szívesen gondolok vissza 2019. augusztusára is, amikor a PAFC-cal 4-1-re vertük itthon a Ferencvárost!

Itt az ideje téli zimankóban is lelépni a Fradit, ettől azért nem álltak messze, az előző szezon hajrájában, amikor csak a 77. percben tudott egyenlíteni a házigazda az Üllői úton. Azóta két edzőt fogyasztott el a csapat, Peter Stöger után Sztanyiszlav Csercseszov vezeti harcba őket a PAFC ellen.

– Egyre inkább beszédtéma a Ferencváros elleni mérkőzés az öltözőben. Kérdés, mennyire lesznek feltüzelve, mennyire akarnak bizonyítani az új edzőnek. Meglehet, más játékrendszerben fognak játszani, mint eddig. Tisztában vagyunk azzal, milyen játékerőt képviselnek. Nekünk az a legfontosabb, hogy próbáljunk kiegyensúlyozott telejsítményt nyújtani. Nem verhetetlenek – zárta mondandóját a Puskás Akadémia csapatkapitánya.

Ahogy a felkészülési meccsek során, úgy a bajnokságban is a lovak közé csap a PAFC, mivel három nappal az FTC meccs után a Mol Fehérvárt fogadja.