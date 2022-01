A Puskás Akadémia FC nagy durranással kezdett 2022-ben. A Hornyák Zsolt vezette felcsútiak 1-0-ra győzték le a listavezető Ferencvárost a 4. fordulóból pótolt mérkőzésen. A PAFC vezetőedzője a találkozó után jelezte: a Fradi elleni győzelemnek csak akkor lesz igazán értéke, ha vasárnap a Videoton ellen is nyerni tud csapata. A Mol Fehérvár FC játékosai láthatták csütörtök este, hogy mire képes a több magyar együttesnél ideálisabb körülmények között hangoló Puskás. Az azonban még rejtély, hogy a spanyolországi edzőtábort kihagyó, a fertőzésveszély miatt inkább itthon készülő fehérváriak milyen ritmusban kezdik a tavaszi csatározásokat.

– Reméljük, hogy minden és mindenki rajtra kész. Jó felkészülésen vagyunk túl, ami nem volt egyszerű. Más volt, mint az eddigiek, de nem voltunk ezzel egyedül. Próbáltuk a legtöbbet kihozni ebből az egészből - ecsetelte a Vidi állapotát a csapatkapitány, Nikolics Nemanja.

A Mol Fehérvár FC a ZTE (0-1) és a Sturm Graz (2-0) ellen vívott edzőmérkőzést a felkészülés során, s az utolsó héten a keret tagjai egymás elleni játékkal hangoltak a szezonra. Vagyis nincs túl sok meccs a lábakban.

– Nincs már garancia arra, hogy az edzőtáborban is olyan jó meccseket játszik egy csapat, mint régen, hiszen bármikor lemondhatják a mérkőzéseket az ellenfelek. Két meccset vívtunk meg, kétszer pedig egymás ellen játszottunk, mindenki megkapta meccsterhelést, mindenkinek megvolt a lehetősége arra, hogy kiharcolja a helyét. Műfüvön és normál füvön is edzettünk. Próbáltuk arra fektetni a hangsúlyt, hogy minőség is legyen a játékunkban, egymás ellen sokat gyakoroltunk. Az egymás elleni meccseken sem vívtunk barátságos mérkőzést, ha felvesszük a Vidi-mezt, akkor nincs mese, győzelemért játszunk.

A Vidi szempontjából talán épp jól sülhet el a kevés meccses felkészülés, mert így a játékosok jobban kiéhezhetnek a tétmérkőzésre.

– Volt olyan felkészülés, amikor minden mérkőzést megnyertünk és rosszul rajtoltunk, vagy olyan, amikor az edzőmeccsek nem sikerültek, de a szezonban jól muzsikált a csapat. Nem látom hátrányát, hogy kevés ellenféllel találkoztunk. Már a felkészülési időszak is rövidebb, mint korábban. Emlékszem, régebben 5-6 hetet töltöttünk edzőtáborokban, Amerikában például két hónapot voltam Floridában edzőtáborban. Várjuk a vasárnapot, akkor dől el minden, pontokat kell szerezni úgy, hogy megvalósítjuk a pályán azt, amit az elmúlt három hétben gyakoroltunk - jelentette ki a fehérváriak piros-kék mezében eddig 110 gólt szerző támadó. Aki nem titkolta, egyértelmű célja a csapatnak, hogy kiegyensúlyozottabb legyen, mint volt ősszel.

– Hazai és idegenbeli meccseken is mindig hoznunk kell egy bizonyos szintet, nem szabad, hogy hullámozzon a teljesítményünk. De nyomás van a csapaton, nem a mostani, negyedik helyen szeretnénk végezni a tabellán. Ehhez nyerni kell a meccseket, de a csapatban megvan a minőség, és fontos, hogy most érzem a balanszot, a kiegyensúlyozottságot is. Ki kell javítanunk a hibáinkat, sokat beszélgettünk, hogy mik azok, amiket meg kell tartani, és min kell változtatnunk. Magabiztos játékot kell nyújtanunk, idegenben és a hazai pályán is mindenképp dominálnunk kell. Mindenkinek önbizalommal telinek, és maximálisan motiváltnak kell lennie. Minden egyes játékosban folyamatosan égnie kell a bizonyítási vágynak. Remélem, hogy elkerülnek minket a sérülések és a covid, és nyílt harc lesz azért, hogy bekerülünk a csapatba.

A fehérváriak két játékossal frissítették a keretet a télen. Nikolics szerint az osztrák válogatott Peter Zulj és az ukrán szélső, Bohdan Lednev hasznára lesz a Vidinek.

– Nagyon jó srácok, akik egyre jobban érzik magukat az öltözőben. Két éve vagyok ebben az öltözőben, az újaknak sosincs nehéz dolguk, mert mindenki barátságosan fogadja az érkezőket. Peter Zulj előbb érkezett Törökországból. A német mellett szláv nyelvet is beszél, angolul is tud, neki nagyon jól sikerült a beilleszkedése. Otthonosan mozog, jól érzi magát a pályán és azon kívül is. Bohdan pár napja jött, az ukrán társaink, Ivan Petrjak, és Jevhen Makarenko segítenek neki sokat a beilleszkedésben. Fontos, hogy jól érezzék magukat, mert akkor a pályán is jól teljesítenek. Azt várjuk, hogy valami pluszt, lendületet adjanak a csapatnak.

Nikolics Nemanja a 2021-22-es pontvadászatban eddig három gólt szerzett. A 34 éves csatár nem állna meg ennyinél, s a számok misztériuma szerint jó eséllyel vasárnap is betalál. Ugyanis a Puskás Akadémia hálóját már ötször zörgette meg pályafutása során.

– Jó emlékeim vannak a Puskás elleni meccsekről. A Pancho Aréna nyitómeccsén én rúgtam az első gólt, akkor 3-1-re nyertünk. Azóta is többször betaláltam már Felcsúton. 34 évesen is nagyon góléhesen futballozok, szeretem azt az érzést, amikor betalálok a kapuba. Amikor ezt már nem érzem, akkor kell abbahagynom, de most még ugyanolyan boldog vagyok egy gól után, mint húsz évesen. Ugyanakkor nagyon motivál, hogy legalább még két gólt szerezzek a Vidi mezében, hogy én lehessek a klub legjobb góllövője. Nagyon keményen dolgoztam azért, hogy megdöntsem a 111 gólig jutó Szabó József rekordját. De minden meccsen a legjobb tudásom szerint segítem a csapatot akkor is, ha nem vagyok pályán. Mindig példát akarok mutatni – mondta Nikolics Nemanja.

A Puskás Akadémia FC és a Vidi 21. egymás elleni élvonalbeli összecsapására készül. 10 fehérvári siker és hat döntetlen mellett a felcsútiak négyszer nyertek. Az utóbbi randevúk a PAFC erőre kapását mutatják, a Mol Fehérvár legutóbb 2020. szeptemberében győzött (3-1), azóta két döntetlen (1-1, 0-0) és egy Puskás-diadal (1-0) billentette az örökmérleget.