A 2020/2021-es évad rengeteg nehézséget okozott a sport életében, ez alól nem volt kivétel a Fehérvári Vízilabda SE sem. Az akkori bajnoki kiírást jobban befolyásolta a koronavírus, hiszen akkor még a beoltottak száma is messze volt a mostanitól. Abban a szezonban az FVSE nehezen, de végül megőrizte az OB I/B-és tagságát, majd az új bajnokságnak már megerősített kerettel vágott neki a csapat.

– Az előző évi eredmények a COVID miatt nem igazán a valós erősorrendet tükrözik a legtöbb bajnokságban. Nálunk is erősen befolyásolta a végeredményt, hiszen nem mindegy, hogy ki mikor volt beteg – kezdte lapunknak értékelőjét Gyöngyösi János, a klub elnöke, aki egyben a felnőttcsapat vezetőedzője is. – Az előző év a zárt kapus mérkőzésekkel és pandémiával kezdődött el, nagyon furcsa volt, a felnőttek között meg főleg nem tapasztaltunk még ezelőtt hasonlót sem. Remélem többet nem lesz már ilyen, teljesen más hangulata volt a találkozóknak, és ez a helyzet rányomta a bélyegét az előző évadra. Felemás szezont zártunk mindegyik csapatunkkal, mert bár be tudtuk fejezni rendesen a mérkőzéseket, gyakorlatilag végig voltak beteg játékosaink, de a lényeg, hogy legvégén sikerült bennmaradnunk az OB I/B-ben. A nyáron rajtoló pontvadászatnak már kicsivel erősebb kerettel vágtunk neki, érkeztek olyan játékosok is, akik régen nálunk játszottak és most hazatértek. Jelen pillanatban a tizennégy csapatos mezőnyben a kilencedik helyen állunk, valahova ide is vártuk magunkat. Még nem tartunk félidőnél sem, két mérkőzésünk van még vissza az első körből, és a listavezetővel, valamint az utolsóval még nem játszottunk, mindegyikkel majd idegenben mérettetjük meg magunkat.

Az FVSE gyakorlatilag az utánpótlás mellett két felnőtt csapatot működtet, az OB I/B mellett az OB II-ben is indulnak a város vízilabdásai.

– Kicsit más az OB II, abban a csapatban azok játszanak, akik már inkább levezetnek, és ők egészülnek ki az első gárdánál kevesebb játéklehetőséget kapó fiatalokkal.

Mindegyik felnőtt együttes jó helyzetből várhatja a téli szünet végét, hiszen a két csapat stabilan az adott bajnokság középmezőnyéhez tartozik.

– Szeretném, ha nem elégednénk meg ennyivel, próbáljunk tavasszal még egy-két pozicióval előrébb lépni. Hetedik hellyel már elégedett lennék, ettől jelenleg mindössze két pontra vagyunk az OB I/B-ben. Az OB II-ben rájátszásos rendszer van, így nehéz előre kiszámolni, hogy hol végezhetünk, valamint az sem szabad elfelejteni, hogy az alapszakaszból is bőven van még vissza. Ha az első nyolc között végzünk, akkor bent vagyunk a rájátszásban, tehát ha utána mindig kikapunk, sem végezhetünk a nyolcadik helynél rosszabb pozícióban. Ha nem jutunk be a playoffba, de utána mindig nyerünk, akkor pedig kilencediknél jobbak nem lehetünk már.

Ami fehérvári klub utánpótlását illeti, a fiúknál lyukas korosztály szerencsére nincs, sőt női vonalon kezd beérni a munka, és az egyesületnek immáron ifi korosztályban is van lánycsapata. Sajnos az elmúlt évet megnehezítette a koronavírus, de az idei évadban is okoz kellemetlenséget.

– Folyamatosan fejlődünk, és idővel szeretnénk a lányokat is olyan szintre felhozni, ahol a fiúk tartanak. Nagyon sok munka van még vissza ehhez – mondta Gyöngyösi, majd kitért a tavalyi és az idei vírushelyzetre is. – Az utánpótlás-bajnokságokra is egyre nagyobb hatással van a COVID, szerencsére most nálunk nincs sok beteg, de jó néhány csapatnál előfordulnak esetek sajnos, így nehéz azt is megjósolni, melyik korosztályunk mire lehet képes az idei bajnokságban. Az edzőket külön kértem, hogy bárki, aki esetleg beteg volt, annak a visszatérését nagyon körültekintően kell megoldani. Szerencsére nálunk súlyos eset nem volt, úgy tudom, hogy kórházba sem került egy klubhoz köthető edző vagy játékos. Nehezíti a munkát, ha egy játékos két hétre kiesik betegség miatt, majd legalább 3-6 hetet várni kell a komolyabb terheléssel. Aki a szezon közben elkapja, akár a felénél, az ő idényének gyakorlatilag vége van.

Az elmúlt időszakban egy fontos, régóta várt fejlesztésnek is örülhettek a klub háza táján. Ősszel elkészült a kinti medence befedése, ami az edzéslehetőségeket tekintve hatalmas előrelépés nemcsak a vízilabda klubnak, de a város vizes sportot űzni kívánó lakossága számára is. A fejlesztés a Városgondnokság, a székesfehérvári önkormányzat és az egyesület összefogásával valósulhatott meg.

– Már csak a medence nyárra történő felújításával sokkal jobbá váltak az edzéslehetőségeink, hiszen mélyebb lett a medence, ami nálunk sokat számít. Az ősszel megépülő alvázas sátrat pedig szinte lehetetlen összehasonlítani a régi sátras megoldással, jóval csendesebb, világosabb és melegebb is. Ami még örömteli, hogy így nem kell majd tavasszal a sátorbontás miatt három hétig hanyagolni a kinti medencét. Ez azért fontos, mert a májusi időszak a bajnokságok véghajrája, a jobb edzéslehetőségeken helyezések is múlhatnak, sokkal jobb és minőségibb edzésmunkát tudunk végezni, több helyünk van, mint régebben. Nagyjából sikerült a korosztályokat külön választani, tehát nem kell nagy korkülönbséggel együtt edzetni a gyerekeket, vagy akár a fiúkat és a lányokat együtt. Sok munkánk volt ebben a fejlesztésben, ami a város egész sportéletének hasznos lesz a jövőben.