Az első elődöntőben a címvédő debreceniek egy gólgazdag harmad után 3-2-es előnnyel vonulhattak szünetre. A középső harmadban a DEAC egy emberelőnyből kettőre növelte a két csapat közötti differenciát. A záróetapban az egész mérkőzésen többet kapura lövő (40-54) DVTK mindent megpróbált, sőt Doetzel révén még zárkózott is, azonban az 58. percben Sági Martin eldöntötte a találkozó sorsát, így a Debrecen jutott be elsőként a vasárnapi fináléba.

Hydro Fehérvár AV19 – FTC-Telekom 5-0 (1-0, 0-0, 4-0)

Székesfehérvár, 1572 néző. V.: Babic, Nagy A. Muzsik, Váczi.

AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson, Hári (1), Jacobs 1, Magosi – Campbell (1), Fournier 1, Bartalis (1), Erdély 1 (1), Petan 1 (1) – Dahlroth, Szabó D., Mihály, Németh 1, Shaw (1) – Dobmayer, Rétfalvi. Vezetőedző: Kevin Constantine.

FTC: Arany – Boros, McFadden, Kóger, Kulmala, Nagy G. – Karmeniemi, Seregély, Fowlie, Tamminen, Tóth A. – Bohunicky, Sarcia, Farkas L., Somogyi, Tóth G. – Hegyi, Galántai, Komáromy, Roczanov. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 27-24.

A második elődöntőn a Hydro Fehérvár AV19 az FTC-Telekom együttesét fogadta. A Volán nem sokáig vacakolt, rögtön a Fradi tudtára adta döntőbe jutási szándékait, 22 másodperc elteltével Erdély kotort be egy kipattanót, 1-0. Csendesebb percek után emberelőnyben támadhatott a Fehérvár, de Campbell és Erdély lövése sem talált utat a kapuba. Pár minutummal később a fővárosiak is fórban támadhattak, de Tirronen állta a sarat. Felpörgött a mérkőzés, a játék is egyre keményebb lett, Németh, majd Shaw került nagy helyzetbe, de Arany hárítani tudott. Dahlroth bemutatkozása majdnem rosszul sült el, ugyanis a közelmúltban igazolt svéd bekk eladott korongja után Tamminen került nagy helyzetbe, de szerencsére a zöld-fehérek támadója fölédurrantott.

A második játékrész elejét megnyomta a Volán, Campbell a kék vonalról, majd Bartalis közelről veszélyeztetett. Tóth Gergely kiállítása után bár előnyben jöhetett az AV19, de közben Bartalist is kiküldték a játékvezetők, négy a négy ellen Atkinson szólója maradt ki, majd Tirronen kapuja előtt adódtak meleg pillanatok, de megúszták a kék-fehérek. Újabb hazai emberelőny következett, de Nilsson bombáján kívül nem volt dolga Aranynak. A harmad második fele kiegyenlített játékot hozott, mindkét kapusnak bőven volt dolga, hazai oldalról Erdély, valamint Bartalis, míg a vendégektől Kulmala és Bohunicky is helyzetbe került, de maradt az 1-0.

Az elődöntő záróetapja Fowlie nagy ziccerével kezdődött, majd Petan az oldalhálót találta el. Később ismét az olasz csatár került helyzetbe, Erdély passzát lőtte Aranyba. 13 perccel a vége előtt összejött a Fehérvár második gólja, Fournier pókhálózta ki a bal felsőt, 2-0. A harmad derekán Német csent el egy korongot McFaddentől, és a fiatal támadó magabiztosan lőtt Arany lábai között a kapuba, 3-0. Az utolsó percekben a Fehérvár kétszer is betalált. Először Petan volt eredményes emberelőnyből, 4-0, majd Erdély kapu mögül visszatett korongját Jacobs lőtte be, 5-0. A Volán remek utolsó harmadbeli játékénak köszönhetően végül magabiztosan jutott a vasárnapi fináléba, ahol a DEAC együttese lesz az ellenfél 17.15-től.