Kétségkívül rangadót rendeztek péntek este a Raktár utcában, hiszen a tabellán második Bolzano a harmadik Fehérvárhoz látogatott. A két együttes idáig csak Olaszországban találkozott egymással ebben a szezonban, mindkét alkalommal a Rókák diadalmaskodtak.

A két gárda első fehérvári mérkőzéséről hiányzott Magosi Bálint, a magyar válogatott támadó betegség miatt nem állt a Kevin Constantine vezette szakmai stáb rendelkezésére, de visszatérhetett sérülése után Horváth Milán.

A találkozó Nilsson távoli próbálkozásával indult, majd a svéd bekk eladott korongja után Halmo indulhatott meg, de az olaszok csatára fölé célzott, majd Dehaas lövését nyelte le Tirronen. Enyhe mezőnyfölénybe, majd emberelőnybe is került a Bolzano, négy a három ellen Catenacci és Gazley kísérleténél kellett résen lennie a kék-fehérek finn kapusának. Öt az öt ellen kiegyenlítetté vált a játék, majd öt perccel a harmad vége előtt Bartalis kapu mögött visszatett korongját Erdély lőtte be közelről, 1-0.

Hazai helyzetekkel kezdődött a második harmad, Fournier és Kuralt is próbára tette Boylet, de a tiroliak hálóőre hárítani tudott. Elcserélte magát a Bolzano, így a Fehérvár támadhatott két percig emberelőnyben. Nyomott az AV19, de Petan, Shaw, valamint Bartalis sem járt sikerrel a fórban. Kisvártatva ismét öt a négy ellen jöhetett a Volán, és ezúttal már élt a lehetőséggel Kevin Constantine együttese, Sarauer talált be, 2-0. Nem vett vissza a Fehérvár az előny tudatában sem, Jacobs veszélyeztetett, de a túloldalon Frigo is megdolgoztatta Tirronent. Az utolsó percekben Kuralt és Campbell is közel állt a harmadik hazai gól megszerzéséhez, de mindegyik helyzet kimaradt, így az utolsó húsz perc előtt a kék-fehér fölény ellenére nyitott maradt még a három pont sorsa.

A záróetap fehérvári helyzetekkel kezdődött. Shaw először a kapu mellől, majd szemből tüzelt, de Boyle védeni tudott. Hét perc elteltével elcsúszott a Volán védekezése, de a hazaiak szerencséjére Gazley kihagyta közelről. Ami az egyik oldalon kimaradt, a másikon nem. Terbócs lódult meg a szélen, a kapu mögül tálalt Sarauer elé, aki saját maga második, csapata harmadik gólját szerezte meg, 3-0. Nem adták fel az olaszok, becsülettel támadtak a szépítésért, a harmad derekán Findlay próbálkozását Tirronen vállal hárította. Négy minutummal a vége előtt Frank került nagy helyzetbe, a gólvonalnál Fournier mentett nagyot. Az utolsó két percben a Fehérvár okosan próbálta tartani a pakkot, a Bolzano a kapusát is levitte, és 20 másodperccel a mérkőzés vége előtt Plastino távoli lökete akadt be, 3-1. Bár Tirronen shotoutja oda lett, a Hydro Fehérvár AV19 győzelme már nem forgott veszélyben. Kevin Constantine együttese fontos győzelmet szerzett a forduló rangadóján, folytatás vasárnap a Klagenfurt ellen.

Hydro Fehérvár AV19 – HCB Sudtirol Bolzano 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

Székesfehérvár, 1309 néző. V.: Rencz D., Smetana, Gatol, Muzsik.

AV19: Tirronen – Atkinson (2), Nilsson, Shaw, Hári (1), Kuralt – Fournier (1), Capmbell, Erdély 1, Bartalis (1), Petan – Dahlroth, Szabó D., Jacobs, Sarauer 2, Terbócs (1) – Horváth M., Rétfalvi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Bolzano: Boyle – Maione (1), Plastino 1, Halmo, Findlay (1), Gazley – Trivellato, Lowe, Frank, Catenacci, Ciampini – Dehaas, Parini, Frigo, Bernard, Miceli –Mizzi, Glück, Alberga, Insam. Vezetőedző: Greg Iraland.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 23-26.