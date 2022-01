Kisvárda Master Good SE – Dunaújvárosi Kohász KA 29-26 (13-13)

Kisvárda, 410 néző

Vezette: Fekete, Tóth D.

Kisvárda: Mátéfi – Udvardi 4, Mérai 1, Stamenic, Dombi L. 5, Mészáros-Mihálffy, Radojevics 5 (3), Makkai, Siska, Bouti 5, Dombi K. 2., Karnik Sz. 2. Vezetőedző: Bakó Botond

DKKA: Bartulovic, Wéninger, Hlogyik – Polics 1, Fodor N., Szalai B. 5, Bulath 4 (2), Matucza, Kazai 1, Farkas J. 5 (2), Borgyos 5, Weisheitel 3, Kukucska 1. Vezetőedző: Vágó Attila

Kiállítások: 6, ill. 0 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4

Mindkét csapat továbbjutott a Magyar Kupában a hét közben, így önbizalommal telve, ám azért a betegségek miatt – amely egyaránt sújtotta őket – kérdéses volt, hogy milyen állapotban lépnek pályára. Az egészen biztos, hogy 3 perc 42 másodpercig azt hihettük, hogy nemcsak a vírus, hanem a gólok ellen is be vannak oltva a csapatok, ugyanis ekkor sikerült először a házigazdának betalálni Dombi Luca révén. Majd Gabrijela Bartulovic üres kapus gólja a 6. percben már meghozta a Kohász előnyét. Ezt állandósítani tudták a piros mezesek, és nem volt véletlen, hogy Bakó Botond a Várda mestere időt kért 3-7-nél közelítve az első negyedóra végéhez. Ez jót tett hazai oldalon, lassan megkezdték a felzárkózást, és a 21. percben már csak egy gól volt a különbség Bouti Fruzsina találata után, 8-9. Nem engedett azonban a szorításon a DKKA, továbbra is náluk volt a vezetés, egy-két góllal. Ez kitartott a félidő zárásáig, ám ekkor egy időn túli hétméteresből egyenlített a Kisvárda, Tamara Radojevics góljának köszönhetően.

A szünet után a 35. percben ismét Radojevics büntetője, és Udvardi Laura gólja után már kétgólos szabolcsi előnyt mutatott az eredményjelző tábla, 16-14. Öldöklő küzdelem folyt a pályán, a DKKA mindent megtett az egalizálásért, és Farkas Johanna sikeres heteséből a 42. percben ez össze is jött, 17-17. Majd kiegyenlítetté vált a csata, váltott vezetéssel. Sok volt a pontatlanság és azért ez erősen rányomta a bélyegét a meccs színvonalára. Az 50. perc után ismét kettőre, sőt háromra növelte vezetését a hazai együttes. Ez bizony a végeredmény szempontjából meghatározónak, mert ez a különbség a lefújásra is megmaradt.