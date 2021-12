Az Alba Fehérvár kosarasainak 24 éves irányítója ezúttal is meghívást kapott a nemzeti együttes edzőtáborába Vojvoda Dávidhoz, Szabó Zsolthoz és Lukács Norberthez hasonlóan, ám pályára nem került. A portugáliai, első selejtezőre el sem utazott Lukáccsal, a kaposvári, franciák elleni meccsen ott ült a kispadon, de nem lépett parkettre, ahogy Lukács és Szabó sem. A koronázóvárosiak közül csak Vojvoda bizonyíthatott.

– Szerettem volna csapatba kerülni és játszani, érthetően csalódott voltam, hogy nem sikerült. Ám annak örülök, hogy ismét együtt készülhettem a fiúkkal. Fontos, hogy idegenben fontos győzelmet arattunk a portugálok felett. A franciák a legjobbjaikat nélkülözték, de így is erős kerettel érkeztek. Spanyol, francia, török első osztályban játszanak, megmutatták, más a sebességük. A portugáloknál viszont sokkal előrébb tartunk, jobb játékosaink is vannak, azonban hazai pályán tudnak kellemetlenkedni. Pláne, ha elkapják a ritmust, ellenünk is ezt tették a találkozó végén, de kézben tartottuk a meccset, megérdemelten nyertünk.

A gallok elleni derbit Pongó tréningruhában figyelte a kispadról. Ferencz Csaba megbetegedett, a szakvezetés a megengedett 12 helyett mindössze 11 játékost nevezett az összecsapásra.

– Kaposváron a franciák elleni selejtező reggelén Fepu megbetegedett, nem volt ott a pályán. A FIBA szabályai szerint már nem lehetett változtatni a 12-es kereten, a névsort a meccs előtti napon éjfélig le kell adni. Persze, az is kérdés, a stáb engem nevezett volna vagy klubtársamat, Lukács Norbit. Amúgy végig jó volt a hangulat a válogatottnál, örülök, hogy velük lehettem. Szép a kaposvári csarnok, most már győzelemnek is örülnék, ha legközelebb ott játszom. Három hete az Albával szerepeltünk ott, a selejtezők előtti utolsó bajnokin simán kikaptunk.

Az Alba irányítását a vereséget követően a német Matthias Zollner vette át. „Céltudatos edző, aki tudja, mit akar. Már az elején lefektette, mit vár el, mik a szabályok. Az edzéseken nagy a fegyelem, szerintem vele sikeresek tudunk lenni, persze ehhez nekünk, játékosoknak is feljebb kell kapcsolnunk. Szombaton a ZTE együttesét fogadjuk, náluk is edzőváltás történt, ők sem úgy kezdték a szezont, ahogy szerették volna. Nehéz mérkőzés lesz, nekünk is bőven van bizonyítanivalónk. Aztán két, idegenbeli meccs jön, nem lesz egyszerű, védekezésben előrébb kell lépnünk és sokkal szervezettebben játszanunk. Nagy a tét, szeretnénk bekerülni a nyolcas döntőbe a Magyar Kupában, ehhez pedig győzelmek kellenek a következő bajnokikon.