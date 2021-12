Egyszerű volt a képlet az Újszegedi Sportcsarnokban, a győztes biztosan ott van a Magyar Kupa április, nyolcas fináléjában, a vesztes izgulhat. Bár bajnoki meccs volt, mégis rangsorolt az MK döntőjére, ugyanúgy, ahogy a korábbi években. Az első akciót sikerrel fejezte be az Alba, Lenzelle Smith középtávolija hullt a gyűrűbe, majd Pongó Marcell jelentkezett mintaszerű hármassal. Tayler Persons hozta közelebb a hazaiakat, Smith és Fakuade triplája nem ment be, de ez nem okozott riadalmat fehérvári oldalon, ugyanis Vojvoda beköszönt kintről, 2-12. Persons büntetőit bedobta, Bognár pontjaira Fakuade és Stark válaszolt, Lukács sem tétlenkedett, aztán Stark volt ismét eredményes, hirtelenjében 14 pont lett a differencia. Persons triplájával megfelezte a különbséget a Szeged (11-22), aztán az Albában nevelkedő Keller Iván és Polányi is betalált, hétre csökkent a differencia, az első negyed vége előtt egy perccel időt is kért a Fehérvár trénere, az első negyed 16-22-es eredménnyel zárult. Lukács trojkájával ismét távolodtak a látogatók, Stefan Filipovic büntetőivel kicsit közelebb jöttek a házigazdák, de Pongó újabb hármasa tízpontos fehérvári előnyt eredményezett, 18-28. Filipovic duplájára Vojvoda kétpontossal válaszolt, Laksa kinti kosara után időt kért az SZTE. Laksa újabb, kinti kísérlete kiperdült, a túloldalon Persons nem hibázott, a korábban a német élvonalban is megforduló fazonszabász tartotta meccsben a vendéglátókat, Vojvoda üzembiztosan értékesítette büntetőit, ismét tíz fölé kúszott a különbség, Bognár pontjaival kapaszkodott a Szeged. Szabó Zsolt távolijára Alston közelről felelt, aztán Cook is megszerezte első pontjait, 29-38. Persons lendülete nem tört meg, azonban társai nem villogtak, a frissen beállt Balsay triplával köszönt be, Stark tovább növelte az előnyt. Nem találták a ritmust a Tisza-partiak, félidőben 32-46 állt a táblán.

Ahogy az első félidőben, a másodikban is Lenzelle Smith kétpontosa volt az első momentum, Alston távolról reagált, a következő akciónál Cook is betalált messziről, azonban sokáig nem örülhettek, lévén Fakuade és Omenaka megmozdulásai nyomán 15 ponttal meglépett az Alba, 38-53. Vojvoda kosaraival még nagyobb lett a különbség, a túlsó palánknál Bognár harcossága ért pontokat. Nem tudott közelíteni a házigazda, aztán a belelendülő Alston hármasával mégis, sőt, Persons is betalált, 49-61. Laksa duplája után időt kértek a hazaiak, a későbbiekben bármennyire is igyekeztek, megint távolodott a Fehérvár. Bognár és Cook ügyeskedett, azonban Vojvoda, Laksa és Fakuade megmozdulásaira nem volt ellenszer, 63-77-es állásnál a vendégek trénere kért időt, a vége előtt öt perccel. A zárás előtti időszak nem tartogatott izgalmakat, végig vezetve, magabiztos győzelmet aratott az Alba, 78-89.

Naturtex-SZTE-Szedeák – Alba Fehérvár 79-89 (16-22, 16-24, 22-19, 24-24)

NB I-es bajnokság, 13. forduló, Szeged, Városi Sportcsarnok, vezette: Kapitány Gellért, Nagy Viktor, Györfy Rúben (Páli dr. Kálmán)

Szeged: Persons 26/9, Cook 12/3, Szatmári -, Bognár 14, Alston 12/6, csere: Keller 3, Kerpel-Fronius -, Balogh 3, Polányi 2, Filipovic 6, Mayer -.

Alba: Pongó 8/6, Vojvoda 20/6, Smith 8, Fakuade 13, Omenaka 3, csere: Stark 13/3, Takács Milán -, Lukács 5/3, Balsay 3/3, Szabó 4, Laksa 12/9.