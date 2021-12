Az elmúlt hétvégén a DFVE nagy tettet hajtott végre azzal, hogy a a Mataro, a Sabadell és a Ferencváros alkotta csoportból továbbjutott az Euroligában. A Dunaújváros a Matarót 12-8-ra, míg az FTC-t 13-10-re verte meg, a Sabadelltől pedig 10-7-es vereséget szenvedtek Gardáék.

– Nagy eredménynek tartom, hogy sikerült továbblépnünk a csoportból, hiszen a két spanyol csapat nagyon erős, tele válogatott játékosokkal, és a Fradit sem kell senkinek bemutatni. Arra még mi sem számítottunk, hogy az első mérkőzésen sikerül négy góllal megvernünk a Matarót. Másnap kemény, fizikai csatát vívtunk a Sabadell ellen. Ott sem vallottunk kudarcot, szerintem ez a spanyol csapat a végső győzelemre is esélyes lehet. A csoport erejét jól mutatja, hogy a zárónapon az a Mataro, akit mi néggyel vertünk meg, legyőzte a Sabadellt. Az utolsó mérkőzésünkön a Ferencváros ellen a saját kezünkben volt a sorsunk, győzelem esetén biztos volt a továbbjutás. Összességében pozitív volt ez a torna, örülök annak, hogy olyan játékosok is nagy mértékben hozzájárultak ezekhez a sikerhez, akik eddig kevesebb szerephez jutottak. Büszke vagyok az egész csapatra, kíváncsian várom a 18-ai sorsolást.

Sok idő nincs a pihenésre, az Euroliga kaland után a hétvégén újabb megmérettetés vár a Dunaújvárosra. Sopronban rendezik meg a BENU Magyar Kupa négyes fináléját. Az elődöntőben nem vár könnyű feladat Gardáékra, hiszen az UVSE lesz az ellenfél szombaton 17 órától.

– Sok erőt kivett belőlünk ez a hétvége, de azért edzünk nap mint nap, hogy ilyen sorozatterhelést is bírjunk. Hétfőn pihenőt kaptunk, keddtől már a szokásos menetrend szerint készültünk. Pénteken utazunk majd Sopronba, szombaton pedig következik az UVSE elleni találkozó. Ez most a legfontosabb, még nem gondolunk arra, hogy mi lesz vasárnap, hiszen ez a meccs egy döntővel is felérhetne. Szeretnénk folytatni a két éve elkezdett jó sorozatot, azaz, hogy a Magyar Kupában mi nyerünk az UVSE ellen.