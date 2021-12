Az utóbbi hetekben feltűnhetett a strand környékén közlekedőknek, hogy a kültéri medencét nem a szokványos, levegő tartotta fóliasátorral varázsolják tető alá, hanem alumínium szerkezetet építenek köré. December elsejétől már a nagyközönség és a sportolók is használhatják a Csitáry G. Emil Uszoda külső medencéjét, ahol már lényegesen komfortosabb úszni. A tér tágasabb, a 110 millió forintból nyáron felújított 50 méteres medencét 62,5 méter hosszan, és 28,5 méteres szélességben határolja az új, szendvicspanelekből épített fal. A tető is fűthető, négyrétegű ponyva óvja a belteret az időjárástól. Sokkal melegebb van a medencetérben, s gazdaságosabb is az üzemeltetése, 30 százalákkal hatékonyabb a fűtése.

– A Városgondokság Kft. a Fehérvár Vízilabda Sportegyesülettel közösen a társasági adókedvezménnyel együtt közel 200 millió forint értékben készítették el ezt a hosszú távra tervezett, mobilis szerkezetet, amivel meg tudjuk duplázni a versenyzők, az utánpótlás- és a szabadidősport által használt vízfelület mennyiségét az őszi-téli-tavaszi időszakban – mondta Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, a kültéri fedett medence mellett tartott sajtótájékoztatón.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A város országgyűlési képviselője, Vargha Tamás köszönetét fejezte ki a Városgondnokságnak és a Fehérvár Vízilabda SE-nek, hogy már nem kell dideregniük a kinti medencében úszóknak, s örült annak is, hogy minden nap két pályát is biztosítanak a nagyközönség számára.

A sátor mozdítható falait nyáron elbontanák, azonban a tetőt a vázszerkezeten hagynák a strandszezonban is. A 210 millió forintos beruházás 30 százalékos önrészét a város önkormányzata és a Városgondnokság biztosította.

– Látható, hogy a TAO-rendszerből – amit nagyon sokan támadnak – komoly értékek valósulnak meg – fogalmazott Bozai István városgondnok, s hozzátette, hogy a vízilabdásokkal együttműködve szeretnének bevonni tao-s pénzeket az uszoda felújítására is.

– Ezentúl külön tudnak edzeni a korosztályos csapataink, nem kell őket összevonni. Melegebb, nagyobb, az ablakoknak és a korszerű, kevesebb energiát használó reflektoroknak köszönhetően világosabb a medencetér – mesélte Gyöngyösi János, a Fehérvár Vízilabda SE elnöke.

A sportvezető a strand területén tervezett további fejlesztésekről is beszélt, megemlítette, hogy elkészültek egy új uszoda tervei is.