A svéd kapus érkezésére azért van szükség az ICEHL-ben szereplő együttesnél, mivel Rasmus Tirronen sérülés miatt több hétre kidőlt, Horváth Dominik az U25-ös válogatottba kapott meghívót, Szeles Martin pedig a Titánok csapatában érdekelt a következő hetekben, így Kornakker Dániel maradt az egyedüli bevethető hálóőr.

– Mivel Rasmus Tirronenre több hétig nem számíthat a szakmai stáb, Kornakker Dániel melett szükségünk volt még egy olyan kapusra, aki ezen a szinten tud védeni. Oskar Östlundot ismerjük a tavalyi szezonból, hiszen a Dornbirn együttesében játszott, ott jó számokkal szerepelt, és már akkor is opció volt számunkra, amikor a szezon elején kapust kerestünk. A tervek szerint hétfőn érkezik, egyelőre egy hónapra és pénteken, a hétvégi túrán szerepel először az együttesben – nyilatkozta Szélig Viktor általános menedzser a klub honlapjának.

Östlund a tavalyi idényből ismerős lehet a szurkolók számára, hiszen a Dornbirn csapatában védett, nem is rosszul, hiszen az alapszakaszban 90,4, a rájátszásban 91,4 százalékkal tette a dolgát.

– Mikor Arttu Lipsanen, a klub kapusedzője felhívott és megkérdezte, érdekelne-e a lehetőség, azonnal igent mondtam, gondolkoznom sem kellett. Jó barátok vagyunk Henrik Nilssonnal, sokat beszélgetünk a csapatról, a városról és a szurkolókról. A tavalyi szezonból a kiváló fehérvári hangulatra emlékszem, a szurkolók lelkesek és hangosak, a csapat pedig mindig keményen dolgozónak tűnt és nehéz ellenfélnek bizonyult. Mindent meg fogok tenni azért, hogy beilleszkedjem a csapatba, jégen és jégen kívül is. Nyugodt embernek tartom magam, ezt igyekszem is kihasználni a mérkőzéseken a kapuban is. Remélem, hogy a jó teljesítményem hozzásegíti majd a csapatot ahhoz, hogy minél több győzelmet szerezzünk, ha pedig nem én állok majd a kapuban, a padon is lelkesíthetem a társakat – mondta az új érkező, aki a 46-os mezszámot fogja viselni a Hydro Fehérvár AV19-ben.