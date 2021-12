Öt fehérvári játékossal (Dobmayer Dominik, Németh Kristóf, Ambrus Csongor, Csiszer Ádám, Fekete Alex) a keretében utazott el Horsholmba a magyar junior jégkorong-válogatott. A mieink először Kazahsztánnal mérkőztek meg vasárnap (1-3), majd hétfőn a Belarusz Köztársaság korosztályos válogatottja volt az ellenfél, ahol 8-2-re nyertek a fehéroroszok. Az öt játékoson kívül a magyar válogatott szakmai stábjába is jutott fehérvári érdekeltség, a Titánok másodedzője, Arany Máté is a nemzeti csapattal tartott, őt kérdeztük az első két találkozó tapasztalatairól.

– Két jó mérkőzést tudhatunk a hátunk mögött, a mezőny erősségét jól jelzi, hogy két vereség után is azt tudjuk mondani, hogy jól játszottunk – nyilatkozta lapunknak a szakember. – Az első találkozón annak ellenére, hogy gyorsan kaptunk egy gólt, jól beleálltunk a játékba, nagy erőket mozgósítottunk, többször is dominálni tudtunk egy jó játékerőt képviselő Kazahsztán ellen. A fehéroroszok elleni meccs ha szabad ilyet mondani nem volt egyenlő erők küzdelme, hiszen a túloldalon KHL-ben játszó fiatalok is helyet kaptak. Ehhez képest is tudtunk ellenük jó dolgokat mutatni, emberhátrányaink nagy része jól működött. Azt gondolom, hogy amit kérünk a játékosoktól és amire fókuszálni szeretnénk a játékunkban, azokat az elemeket többségében visszakapjuk a fiúktól.

A válogatott legközelebb szerdán Norvégia ellen játszik. A fiatalokkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy magyar válogatott még sohasem nyert mérkőzést a divízió 1/A-ban, pontot is csak egy alkalommal szerzett. A mostani csapat történelmet szeretne írni, azaz meccset nyerni, vagy akár bennmaradni.