A dunaújvárosi női vízilabdacsapat pozitív élmény után várhatja a Magyar Kupa final fourt, hiszen Gardáék a múlt hétvégén továbbjutottak az Euroliga csoportköréből, azaz a DFVE ott van Európa legjobb nyolc együttese között.

– Kellemes emlék az Euro­liga. Ismét egy olyan csoportba kerültünk, ahol a tavalyi eredményeink ellenére sem mondhattuk magunkat esélyesnek – emlékezett vissza lapunknak a Dunaújváros vezetőedzője, Mihók Attila. – A Sabadell mindig is Európa csúcsklubja volt, a női vízilabda Real Madridja. Velük kapcsolatban egyértelműek voltak az esélyek, a Mataro háza táján pedig az elmúlt időszakban olyan erősítéseket hajtottak végre, hogy gyakorlatilag a Sabadellhez hasonló erősségű világválogatottal álltak fel, többek között holland, orosz és spanyol válogatott játékosaik vannak, nehéz volt fogást találni rajtuk. Ennek ellenére a Mataro elleni nyitómeccs jól sikerült, nemcsak hogy győztünk, de a gólarányunkat is pozitív irányba vittük el. A következő nap feladata ezek után az volt, hogy a négygólos pluszból tartsunk meg valamennyit. A három­gólos vereség az utolsó találkozóra nézve már azt jelentette, a saját kezünkben van a sorsunk, tehát a Sabadell–Mataro találkozón nem lehetett már kigolyózni a Dunaújvárost. Le tudtuk győzni az FTC-t, így az idei év nagy bravúrjával sikerült továbblépnünk úgy, hogy sokan nem minket vártak a legjobb nyolc közé.

Pihenésre sok idő nincs, hiszen hétvégén itt az újabb megmérettetés, ezúttal a Magyar Kupa négyes döntőjében lesz érdekelt a DFVE. A szombati elődöntőben a nagy hazai rivális UVSE lesz az ellenfél, míg a másik ágon az Eger és a Szentes találkozik egymással.

– Azt gondolom, hogy az UVSE-hez hasonlóan terheltek a mi játékosaink is. Mindenki összeszorított foggal az utolsó hétvégén megpróbálja a karácsonyi ajándékot behúzni a fa alá. Szerkezetileg egyik csapat sem alakult át jelentősen tavaly­hoz képest. Az UVSE-­nek támadójátékot kellett váltania, mivel Parkes centerből távozott, de a kapuba pont tőlünk érkezett Magyari Alda, akivel sokkal stabilabb lett az amúgy is jó védekezésük. Mi elsősorban a kapuban szenvedtünk veszteséget Alda távozásával. Fiatal kapussal próbáltuk pótolni Maczkó Lilla személyében, aki az Euroligán jó teljesítményt nyújtott, illetve a szerepet kapó többi fiatal is bizonyított az elmúlt hetekben. Erős ellenfél ellen fogunk játszani, hiszen ők csoportelsőként jutottak tovább a nyolc közé, óriási élmény lenne legyőzni őket az elődöntőben.

A szombati elődöntő 17 óra­kor kezdődik majd.