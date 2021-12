Gárdony-Pázmánd NKK – SZISE 23-24 (10-11)

Gárdony, 100 néző. V.: Rózsahegyi Brigitta, Südi Péter.

Gárdony: Vajk - Győrffy 1, Czuczu 4, Becséri 2, Nagy A. 2, Hamuth 6, Szűcs N. 3. Csere: Christe, Németh Zs. (kapusok), Bocsi 3, Hargitai 1/1, Szilágyi 1, Ágoston, Pados, Vernes, Rezneki. Edző: Virincsik Anasztázia

SZISE: Rutka-Győrffy - Balla 7, Balogh B. 4, Pécsi 4, Kulcsár 3/3, Albert 3, Horváth A. 2/1, Pánczél 1, Papné Szamoránsky P., Takács S., Ferenczy, Pompor (kapus), Hadfi (kapus). V.edző: Nagy Attila

Kiállítások: 6 ill. 4 perc

Hétméteresek: 2/1 ill. 5/4

Közhely a sportban: minden meccs ugyanolyan fontos. De a Gárdony-Pázmánd NKK 2021 utolsó két bajnokiját az élet-halál harc szintjére emelte, mert a bajnokság alapszakaszának felén túllendülve egyre égetőbb a tény: a legjobb öt között kell végezni tavasszal a biztos NB I/B-s tagságért.

A SZISE elleni összecsapást keretbe foglalta a tóparti egylet, Taktikai fegyelmezetlenség jellemezte az együttes játékát a meccs elején és sajnos a végén is.

– Két hetünk volt a felkészülésre, nem volt okunk rá, hogy nyomás alatt játszunk - tekintett vissza Virincsik Anasztázia, a gárdonyiak edzője. - Ki-ki meccset vívtunk, de picit megijedtünk az NB I-es MTK-ban is védő kapustól, Rutka-Győrffytől, kimaradt pár olyan helyzet, ami a zavar számlájára írható. Küzdelmes meccs volt, rengeteg hibával. Az első félidőben a védekezés nem volt acélos, de Vajk Eszter jól védett. Az utolsó tíz percbe fordulva azonban nem fér bele, hogy valaki 4 perces kiállítást kap, Czuczu Frida előbb ütésért, majd a játékvezető előtti legyintésért kapott büntetést.

Ennek ellenére is meccsben maradt a több játékosát is nélkülöző Gárdony-Pázmánd, felzárkózott egy gólra, de a végjátékban megremegett a kéz, eladták a labdát az utolsó támadásban, így a SZISE egygólos győzelemmel vitte el a pontokat.

Az esztendőben utoljára, szombaton 17 órakor a Szombathelyi KA U19-es együttesének vendégeként lép pályára a tabella nyolcadik helyére visszacsúszó Gárdony.

– Mindent egy lapra kell feltennünk Szombathelyen, be kell húzni a meccset, és a téli szünetben gondolkodhatunk, hogy hogyan tudnánk aztán a lehetetlent is megvalósítani. Minden meccset nyernünk kell a folytatásban. Továbbra is képesnek tartom a csapatot arra, hogy kiharcolja az első ötbe kerülést. Lehet, hogy az én csapatom szereti a kihívásokat. A rögös utat választják - tekintett előre Virincsik Anasztázia.