Azok, akik a kezdetektől figyelemmel kísérik a fehérvári kispályás tornákat, tudják azt, hogy 2000-ben az Angyalfi Motorsport Kupa mintájára került először megrendezésre a Videoton FCF Baráti Kör Egyesület kupája. Az akkor kétnapos tornán 16 csapat vett részt, és az együttesekben bőséggel találkozhattunk NB I-es labdarúgókkal. A torna évről-évre folyamatosan fejlődött, sőt 2001-ben már három napig tartott, és 32 gárda nevezett. 2004-ben először ért el kimagasló eredményt külhoni csapat, a Szabadka megszerezte a harmadik helyet. Minden évben próbálták a szervezők minél színvonalasabb gálamérkőzésekkel is színesíteni a programot, így aztán már minden szurkoló várta, várja ezeket a szórakoztató összecsapásokat, melyeken válogatott játékosok, közéleti személyiségek csaptak össze. 2008-ban nevezték először futballfesztiválnak a rendezvényt, és egyre több új kiegészítő elemmel gazdagodott. Csatlakozott a ketrecfoci, a női és utánpótlás torna, és volt olyan, hogy közel ezren rúgták a bőrt.

A családok ünnepi menetrendjéhez képest kissé korai időpontban, de a Futballfesztiváloknál megszokottak szerint már reggel nyolc órakor pattogott a labda a VOK-ban. A selejtezőkkel, a csoportmérkőzésekkel indult a 16 csapatot magában foglaló küzdelem. Négy négyes csoportban veselkedtek neki a továbbjutást érő helyek eléréséért a résztvevők, és nyomban az első találkozó meglepetést hozott. A fehérvári kispályás foci meghatározó gárdája, a Bádogos-PLÁR Kft. az „A” csoportban 1-0-as vereséggel zárt a Futottak Még csapatával szemben. Pedig a Bádogos kerete igen veretesnek tűnt, hiszen több, a megye labdarúgásában jól ismert névvel találkozhattunk keretükben. Barsch Gábor, Somogyi Szabolcs, Bencze János, Totsche Gergő, Gál Dániel, Kléman Máté, Horváth Zsolt erősítette őket. Ám ez is kevés volt a továbblépéshez, mert 3. helyen végeztek. A „B” csoportban az egyik legjobb magyar kispályás együttes, a háromszoros minifutball Bajnokok Ligája győztes Mad Dogs simán túllépett 6-1-es sikerével a Cső-Lavina csapatán. Más kérdés, hogy a második fellépésük már nem volt ennyire könnyű, és 1-1-et játszottak a PFF-Szántó együttesével, és megszenvedtek a Csantavérral is (5-4). Ettől függetlenül csoportelsőként mentek tovább. Náluk is voltak olyanok, akiket láthattak a szurkolók már korábban, az előző évek tornáin. A Videoton-nevelésű Bognár Bence és Büki Baltazár – akit torna legjobb játékosának a BL sorozatban – Cseszneki Richárd, vagy éppen a futsal BL-ben a Haladásban szereplő szintén fehérvári Vas Ádám. Az „A” csoportban a Futottak Még tovább szárnyalt, bár az utolsó csoportmeccsen megtorpantotta őket a START SE-NIT (4-4). Végül az „A” csoportot megnyerték, és mellettük a már említett START SE-NIT ment tovább.

Kora délután indultak el a mérkőzések a másik két kvartettben is. A „C” csoportban a móri és bakonycsernyei játékosokból összeálló Sárépszer Kft. biztosan győzte le elsőre a vajdasági Tebra FK csapatát, míg a négyes elsőségre is esélyes gárdája a Todor-PET Bau Team a tornán hosszú évek óta jelen lévő és jó teljesítménnyel kirukkoló tatai FTK Építőket győzte le 3-2-re.

- Nem lesz könnyű továbblépni, mert rettentően erős a megfelezett mezőny! – jelentette ki Végvári Ádám, a Sárépszer rutinos játékosa.

A folytatásban Végváriék meglepték a Todor-PET Bau Team-et, ám nem fért bele, hogy kikapjanak az FTK Építőktől, így utóbbi ment tovább több lőtt góllal.

A „D” csoport nagyágyúja a Lázár Lovaspark együttese volt, amely a kupa kétszeres győztese, aktuális címvédőként lépett pályára, és esélyeshez méltóan győzte le 5-2-re a korábbi évek ugyancsak meghatározó csapatát, a Villanegrát, melyben a válogatott kerettag Spandler Csaba, Magasföldi József, és ifjabb Horváth Gábor is játszott. A Lázár Lovasparknál Dvéri Zsolt, a két NB I-es újpesti, Katona Mátyás, és Csongvai Áron, és a nagy és kispályán egyaránt otthonosan mozgó Bánfalvi Balázs lehetett ismerős a kilátogatók számára. A papírforma beigazolódott, ők, és a Villanegra lehetnek ott a mai elődöntőben.