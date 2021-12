A szlovák bajnokságban tizenegy forduló után a harmadik helyen tanyázik a dunaszerdahelyi csapat, melyben bőségesen találunk régi ismerősöket. A gárda vezetőedzője, a korábbi 57-szeres válogatott Debre Viktor, aki Veszprémben és Tatabányán szerepelt a nyolcvanas években, majd több klubnál is sikeresen tevékenykedett szakvezetőként. legutóbb Egerben. A játékoskeretben pedig az Albás kötődésű, nevelésű Bízik-nővérek, Réka, és Boglárka mellett Oguntoye Viktória, Pénzes Mónika, Sári Barbara, Magera Noémi, vagy az fehérváriaktól a közelmúltban kölcsönadott Hudák Emma neve is jól cseng kézilabdás körökben. A világbajnokságon közülük Oguntoye, Hudák és a Bízik-lányok pályára is léptek a magyar-szlovák összecsapáson, ám ők ezúttal érthetően nem látogattak el a Köfém Sportcsarnokba. A DAC amúgy mentel a nemzetközi porondon, az EHF European Cup 3. fordulójában legutóbb az osztrák UHC Stockerau volt a vendégük, és a csallóközi együttes hallatlanul biztos 36-18-as sikerrel lépett tovább a következő körbe. Ott majd egy jóval nehezebb párharc vár rájuk, a svéd Kristianstad Handboll csapata lesz az ellenfelük.

Az Alba Fehérvár KC legutóbb pénteken a Dunaújvárosi Kohász KA ellen lépett pályára, és nagy küzdelemben kétgólos vereséggel zárt (23-25). Boris Dvorsek a fehérváriak vezetőedzője a kedd délutáni találkozóra egy teljesen más összeállítású kezdő hetest küldött parkettre. mint azon a meccsen. Helyet kapott Boldizsár Bianka, Háfra Luca, valamint Gerhát Kincső is.

Sári Barbara kihagyott hétméterese vezette be a találkozót, majd Bardi Fruzsina találata jelentette az első gólt. Ezt követően fej-fej mellett haladtak a csapatok, igazán egyik együttes sem tudta ráerőltetni a másikra az akaratát. Felváltva estek a gólok, az első komolyabb tapsot Tóth Nikolett kapta egy bravúros hárítása után, de dicséretet érdemelt Töpfner Alexandra is, aki többször megkeverte a vendégek védelmét. A túloldalon Bugár Cintia vitte a prímet, amíg hagyták, zsinórban dobott három gólt, aztán már jobban figyeltek rá. A félidő közepe után állandósulni látszott az Alba FKC három-négygólos előnye, amelyet néha tudott csak kettőre csökkenteni a lényegesen rövidebb kispaddal rendelkező DAC. A 24. percben Triscsuk Krisztina a rá jellemző lendülettel hatalmas gólt ragasztott Magera hálójának alsó sarkába, a kapus szinte mozdulni sem tudott a labdára.

A szünet után több variációt is kipróbált Boris Dvorsek, támadásban különösen az Utasi Linda.-Varga Emőke duó muzsikált jól, és termelte a gólokat. A 34. percre egyre jobban kinyílott az olló, és 19-12-t mutatott az eredményjelző, a vendégek csupán hetesből vették be Tóth Nikolett kapuját. Egészen a 27. percig, amikor a sokat mozgó, és a sárga-kékek legeredményesebb játékosa, Juhos Kata első akció góljukat lőtte a pihenőt követően. A folytatásban is inkább egy-egy fehérvári megingást használtak ki, míg az Alba a 45. percben Gerhát Kincső révén tízre növelte előnyét (26-16). Ez a különbség még a végére Domokos Dalma villanásainak köszönhetően nőtt is.

A fehérváriaknál a hajrában beálltak a fiatalok, előbb a múlt héten profi szerződést aláíró Sulyok Réka, majd Dubán Nikolett. Mindketten rászolgáltak a bizalomra, melyet egy-egy góllal háláltak meg, és tettek a közösbe.

A mérkőzés visszavágójára úgy tűnt, hogy csütörtökön kerül sor, ám a felek úgy döntöttek, hogy a találkozó elmarad.

Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC – Dunaszerdahelyi AC 36-22 (15-11)

Székesfehérvár, 50 néző, Vezette: Altmár Kristóf, Horváth Márton

Alba Fehérvár KC: Tóth N. – Töpfner 6 (1), Triscsuk 5, Bardi 2, Boldizsár 3, Gerhát K. 4, Háfra L. 1. Csere: Kubina, Dányi, (kapusok), Varga E. 3, Domokos 3, Utasi 5, Szarka A. 2, Takó, Sulyok 1, Dubán 1. Vezetőedző: Boris Dvorsek

Dunaszerdahelyi AC: Magera – Juhos 9 (4), Rajhanová 2, Mészáros, Demeter, Bugár 4, Sári 3. Csere: Oláh B. (kapus), Jagodic 2, Kucsera 1, Tamási 1, Hornyák R. Vezetőedző: Debre Viktor

Kiállítás: 2, ill. 0 perc

Hétméteres: 1/1, ill. 5/4