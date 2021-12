Legutóbb a csákvári gárda egy, a végére rendkívül izgalmassá váló összecsapáson legyőzte a Soroksár SC csapatát, és ezzel nemcsak kettőt lépett előre a tabellán a 15. helyre, hanem közelebb is férkőzött a középmezőnyhöz. Eléggé összesűrűsödtek itt a csapatok, és egy győzelem tovább lendíthetné a gárda szekerét. Már csak azért is, mivel vendéglátóik pontosan három ponttal előzik meg őket. Az FC Ajka a tavalyi szezonban alaposan meglepte otthonában a sárga-kék legénységet, 5-0-as győzelmük igen nagy meglepetésnek számított. Bár azóta a négy gólt jegyző Nagy Mihály Krisztián már a Kisvárdát erősíti, még így is maradt a zöld-fehéreknél néhány éleslövész. Gondolunk itt a rutinos, 127 NB I-es mérkőzésen pályára lépő jelenlegi házi gólkirályra, Gaál Bálintra, vagy éppen Szarka Ákosra. Rajtuk kívül több volt első osztályt is megjárt játékossal is számolhat Kis Károly vezetőedző, így Dragóner Filip, Görgényi Dávid, Heffler Tibor, Orosz Márk, Présinger Ádám mellett a Csákvárt is megjárt Murka Benedek és a négy idényt ugyancsak Csákváron töltő Sejben Viktor neve is ismerősen csenghet a szurkolók körében.

Az Aqvital FC háza táján mindenesetre jó hír, hogy két játékosa is visszatérhet. Kártik Bálint és Bencze Márk egyaránt pályára léphet Ajkán, miután előbbi kiállítás, utóbbi sárga lapok miatti eltiltását letöltötte a Soroksár ellen.