Régen volt dupla hazai hétvégéje a Volánnak, pénteken a Graz, míg vasárnap a szlovénok vártak Háriékra. Az osztrákok elleni találkozó nem sikerült túl jól Kevin Constantine együttesének, hiszen a Graz szinte végig vezetve nyert 6-2-re és vitte el mind a három pontot az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokból. Azon a mérkőzésen bár volt bőven helyzete a Fehérvárnak, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, valamint a védelem sem hozta le hiba nélkül a 60 percet.

A vasárnapi találkozó igazi rangadónak minősült, hiszen a negyedik helyezett Volánhoz a listavezető Ljubjana érkezett. A hazaiak összeállításából kimaradt Brady Shaw, akit a liga testülete könyökhasználat miatt két meccsre elmeszelt.

A derbi kék-fehér lehetőségekkel kezdődött, Atkinson távoli lövésébe a kapu előtt Szabó Dániel ért bele jól, Us nagyot védett, majd az első sorba visszakerülő Magosi valamint Cepon lökdösődött a kapu előtt, a magyar csatár könnyedén földre birkózta ellenfelét. Később Fournier veszélyeztetett távolról, majd Bartalis közeli fonákját fogta Us. A harmad derekán Erdély kiállítása után emberelőnybe került a Ljubljana, de a vendégek nem tudták gólra váltani a fórt. Kiegyenlítettebbé vált a játék, és ebből a vendégek jöttek ki jobban, egy kapu előtti kavarodás után Leclerc talált be, 0-1. Nem hagyta ezt szó nélkül a Fehérvár, és emberelőnyből gyorsan egyenlített, Petan bombája vágódott a kapuba, 1-1.

A középső játékrész hazai előnnyel indult, és bár az előnyben nem volt hatékony a Fehérvár, a kiegészülés pillanatában betalált az együttes, Rétfalvi Kristóf szerezte meg első gólját a felnőttcsapatban, 2-1. Ezután kissé érthetetlen ítélet következett, Kornakker kapott színészkedésért kisbüntetést, holott Murphy bottal a torkát találta el a korong helyett. Beszorult a Volán, kiegészülés után öt az öt ellen is elvesztette a fonalat a hazai alakulat, de a védelem és Kornakker együttes munkája tartotta az eredményt. A harmad derekán Mihályt ütközte le csúnyán Piche, a játékvezetők nem ítéltek semmit, csak a vendég játékoson elégtételt venni akaró Jacobsot állították ki. Az újabb fórban Simsic a kapuvasat találta el. Egyre feszültebb lett a hangulat a pályán, Mihályt ütközte le csúnyán Piche, a játékvezetők nem ítéltek semmit, csak a vendég játékoson elégtételt venni akaró Jacobsot állították ki, majd Petan is kapott egy csúnya ütközést. Újabb kivédekezett emberhátrány után kettőre növelte előnyét a Fehérvár, Horváth Milán tűpontos lökete landolt a kapuba, 3-1.

Az utolsó harmad elején gólgyártásba kezdtek a csapatok. Először Koblar ugorhatott ki ziccerben, majd emberelőnyben egy szép akció végén Kuralt talált közelről, 4-2. Felpörögtek a csapatok, mindkét kapusnak bőven volt dolga, hazai oldalról Erdély és Kuralt ütőjében is benne maradt az ötödik kék-fehér gól. Öt perccel a vége előtt emberelőnyhöz jutott a Volán, de nem sikerült lezárni a mérkőzést. Szerencsére a kihagyott helyzetek nem bosszulták meg magukat, egy jó iramú mérkőzésen rangadót nyert a Hydro Fehérvár AV19 és tartja pozícióját a közvetlen élmezőnyben.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – HK Olimpija Ljubljana 4-2 (1-1, 2-0, 1-1)

Székesfehérvár, 1467 néző. V.: Nagy A., Rencz D., Kis-Király, Váczi

AV19: Kornakker – Atkinson (1), Szabó D., Magosi (1), Hári (3), Kuralt 1(1) – Fournier, Campbell, Erdély, Sarauer, Petan 1 – Reiter (1), Horváth M 1., Rétfalvi 1, Bartalis, Terbócs – Ambrus, Jacobs, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine

Ljubljana: Us – Piche (1), Robar, Pance, Cimzar, Koblar 1 – Cepon, Magovac, Leclerc 1, Simsic, Murphy (1) – Crnovic, Stebih, Jezovsek, Tomazevic (1), Zajc – Cepon M., Sturm, Sodja, Ropret. Vezetőedző: Mitja Sivic.

Kiállítások: 8 ill. 10 perc

Kapura lövések: 40-26.