A 17. fordulóval egy időre befejeződnek a labdarúgó NBI. küzdelmei. A Puskás legrosszabb esetben is a harmadik helyen zárja az őszi szezont, ahogy a Vidi sem tud lejjebb csúszni a negyedik helynél. Ezzel együtt is kellemetlen lenne hazai vereséggel zárnia a szezont a piros-kékeknek, mivel hiába az egyik legjobb hazai mérleg az övék, csúnya lenne pontok (pont) nélkül zárni az évet.

Annál is inkább, mivel a csapatkapitány Nikolics Nemanja ünnepelhet! Ha gólt szerez, beállítja Szabó József, a Vidi örökös gólkirályának 111 találatos NBI.-es rekordját.

Michael Lüftner a csapat hátvédje a legfontosabb célt fogalmazta meg a klub honlapjának: „mindenképpen győzelemmel szeretnénk megköszönni szurkolóinknak az egész éves biztatást”.

A Fehérvárhoz hasonlóan a Kisvárda is remek otthoni mérleggel rendelkezik. A meglepetéscsapat az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost, és a Puskást is megelőzve (a zöld-fehérek januárban pótolják a PAFC elleni bajnokijukat) 33 ponttal vezeti a tabellát. Ha a felcsútiak revansot vesznek a szabolcsiakon a szeptemberi vereségért (Claudiu Bumba góljával nyertek a piros-fehérek Felcsúton) akkor pontszámban beérik riválisukat. Sőt, ha a Honvéd „megvicceli” a Peter Stöger távozása után, Máté Csaba megbízott vezetőedzővel készülő Ferencvárost, még a zöld-fehéreket is megelőzheti a PAFC.

- Ha mindent beleadunk, és jól időzítjük a fománkat le tudjuk győzni a Kisvárdát - szögezte Luciano Slagveer, aki az előző fordulóban két góllal járult hozzá a Gyirmót legyőzéséhez. - Az élmezőny nagyon szoros. Tavaly ilyenkor a Ferencvárosnak már komoly előnye volt, most jó esélyünk van rá, hogy remek első félévet zárjunk, és a szünet után akár az élre is felkapaszkodjunk - zárta gondolatait a holland középpályás.

Utóbbi négy kisvárdai fellépéséből hármat megnyert a PAFC, egyszer csúszott be egy döntetlen. 2018 decembere óta veretlen a Kisvárda vendégeként a felcsúti együttes.

A Vidi – Mezőkövesd derbi szombaton 19:30-kor, a Kisvárda – PAFC meccs vasárnap 13 órakor kezdődik.