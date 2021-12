A papírforma szerint az elődöntő ígérkezett nehezebb diónak a Dunaújváros számára, hiszen a legjobb négy között a nagy hazai rivális UVSE várt Mihók Attila gárdájára. A feszültségtől sem mentes találkozón bár az elején kétgólos hátrányba került a DFVE, de a Fejér megyeiek gyorsan összekapták magukat és a végletekig kiélezett rangadót végül 8-7-re nyerték.

– Olyan mérkőzést játszottunk, amire számítottunk. Évek óta mindig ilyen szoros csatákat vívunk az Újpesttel, a drámai befejezés sem szokatlan ebben a párharcban – utalt lapunknak Gurisatti Gréta a mérkőzés végi fővárosi, végül meg nem adott gólra. – Nagyon örültem a győzelemnek, sokat dolgoztunk érte, megérdemelten nyertünk. Büszke voltam az egész csapatra, hiszen a kezdeti nehézségeken felülkerekedtünk és gyakorlatilag végig vezettünk, később talán egyszer volt döntetlen az állás. Szerencsére a lépéselőny mindig nálunk volt.

A már emlegetett mérkőzés végi újpesti találat érdekes szituációt szült, hiszen hivatalosan nem lehet videóbírót alkalmazni a találkozókon, a két játékvezető pedig máshogy látta az esetet.

– Egyértelműen időn túli volt a gól. Az egyik játékvezető nem látta az órát, ő érvényesnek ítélte a találatot, a másik bíró látta az időt, ő pedig nem adta meg. Nehéz szituációban kellett döntést hozniuk, hiszen ha megadják és ötméteresekkel kikaptunk volna, akkor mi biztosan óvást nyújtunk be műhiba miatt.

A vasárnapi fináléban esélyesként ugrott a medencébe a címvédő Dunaújváros a Szentest ötméteresekkel búcsúztató Eger ellen. Borzasztóan kezdtek Mihók Attila lányai, 17 percig nem találtak fogást a Kiss Alexandra vezette egri védelmen. A harmadik negyedben aztán feltámadt a DFVE és fordított, de az utolsó játékrészben megint tompán játszottak Gurisattiék és végül a finálét és egyben a Magyar Kupát az Eger nyerte.

– Nehéz mérkőzés volt, nagy volt rajtunk a nyomás, az Eger szinte tét nélkül játszhatott. Az elmúlt két hétben nagyon sok meccset játszottunk, sőt sérülések és betegségek miatt egyre kevesebb cserelehetőségünk is volt. Ha csak magamra gondolok, az elmúlt öt mérkőzésen csak akkor nem voltam a vízben, ha éppen kiállítottak. Nehéz újra és újra ugyanazt a szintet hozni, év végén mindenki sokkal fáradtabb. A döntőben ez a rossz kezdés a saját magunk hülyesége volt, magunkban kell keresni a hibát, eleget edzünk ahhoz, hogy ezeket a találkozókat megoldjuk így is. Gratulálok az Egernek, megérdemelten nyertek, nagyon küzdöttek, az esélyesség terhét most nem bírta el a csapat. Jól felkészültek, sokat cseréltek és felszabadultan játszottak.

A dunaújvárosi vízilabdásoknak most néhány nap pihenő következik, hogy aztán a két ünnep között újult erővel vághassanak neki a munkának. Január második felében folytatódik a bajnokság.

– Legközelebb csak 27-én reggel találkozunk a lányokkal, ilyen hosszú karácsonyi szünetünk még sosem volt. Rá is fér a csapatra, karácsony után pedig folytatjuk tovább az edzéseket. Egy hónap múlva az UVSE-vel találkozunk, nem szabad nagyon leállni, mert utána nehéz visszarázódni. Végre nyugodtabb lesz a karácsony, az elmúlt években az olimpiai kvalifikáció és az Eb miatt szinte csak beestünk 24-én a fa alá. Idén mindenkinek jut ideje a családra és ráhangolódni az ünnepre.