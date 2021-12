A dunaújvárosi vízilabdások szezonja a nyári olimpia miatt is a megszokotthoz képest később, csak október végén kezdődött el. A holtidényben több változás is volt a keretben, az egész gárda fiatalodott, de a csapat magja, köztük Garda Krisztina is maradt a Fejér megyeieknél.

– Jól érzem magam a klubnál, megfiatalodtunk, bár eddig sem voltunk túl öregek, a cserepad tapasztalata nyilván egy kicsit megcsappant – mondta lapunknak Garda. – Azt gondolom, van bennük potenciál, rögtön nem lehet tőlük azt várni, amit a távozók nyújtottak tavaly. A lényeg, hogy folyamatosan fejlődjenek, hamarosan egyre fontosabb szerephez juthatnak.

A DFVE jól kezdte a bajnokságot, a könnyebb mérkőzéseket simán nyerte Mihók Attila gárdája, majd az első rangadón, a 6. fordulóban a BVSC pályáján is győztek Gardáék 13-9-re. A folytatásban a Ferencvárossal is találkozott a Dunaújváros, azon a derbin szoros végjátékban a fővárosiak vitték el a pontokat, 13-12-re nyertek.

– Sajnos nem tudtunk semmilyen hosszabb edzőtáborban részt venni más csapatokkal, felkészülési tornánk sem volt, ami a bajnokság elején nagyon hiányzott, hiszen ott még lehetett csiszolni a taktikát és mindenkinek gyakorolni élesebb körülmények között. Ez eléggé furcsa volt. A BVSC ellen már egészen jól játszottunk, de még mindig voltak hibáink, amelyekből ajándékgólokat adtunk az ellenfélnek, majd a Fradi ellen is hibáztunk. Abban a meccsben benne lehetett volna egy döntetlen, de sajnos nem így lett. A hibák ellenére azonban azon a találkozón is voltak pozitív megmozdulásaink.

Azóta a dunaújvárosi lányok túl vannak egy párharcon a Magyar Kupában, a III. Kerület nem okozott gondot, két sima DFVE siker született. A hétvégén azonban komoly erőpróba vár az együttesre, ugyanis Gardáék Spanyolországba utaznak Euroliga csoportköre miatt. A kvartettben a két spanyol csapat, a CN Mataro, az Astralpool CN Sabadell, valamint az FTC kapott helyet.

– Eléggé szerencsés volt a sorsolásunk a Magyar Kupában, hiszen kaphattunk volna jóval nehezebb ellenfelet is. Az első meccsen két és fél negyedig koncentrált játékot mutattunk be, majd a nagy előny tudatában kicsit szétestünk. A másnap délelőtti időpont nem a legszerencsésebb, álmoskásan, lassan vízilabdáztunk. A fiatalabb játékosok mindkét találkozón több szerephez jutottak, a tapasztalatszerzés szempontjából nekik jól jött ez a párharc. Ami az Euroligát illeti, nem nagyon kell bemutatni egyik spanyol csapatot sem, főleg nem a Sabadellt, amely az elmúlt évtizedben jó néhányszor megnyerte már a sorozatot. A Mataróban is jó néhány válogatott játékos van, abszolút mindkettő csapat magas színvonalat képvisel. Mellettük ott lesz a Fradi, nagyon erős csoportba kerültünk. Nehéz lesz, de a továbbjutásért utazunk ki. Csak ilyen szellemben lehet beleugrani a medencébe aztán majd kiderül, hogy az aznapi teljesítményünk mire lesz elég.