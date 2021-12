Egy héten belül három edzőmérkőzés is szerepelt a Dunaújvárosi Kohász KA csapatának programjában. Ezek közül pénteken egyet lejátszottak Vágó Attila vezetőedző tanítványai az Alba Fehérvár KC otthonában, és nyertek 25-23-ra. Ezt követte hazai pályán a magyar női junior válogatott elleni találkozó.

DKKA – Női Junior válogatott 29-20 (18-9)

A közelmúlt összecsapásaihoz hasonlóan most is hiányzott a keretből Dominika Mrmolja, Jana Sustková, Horváth Gréta, valamint Polics Tímea, míg Bulath Anita ugyan ott volt, de csupán néhány hétméteres erejéig lépett pályára.

A mérkőzés első percei még kiegyenlített játékot hoztak, felváltva vezettek a felek egy góllal, ám 3-3-as állást követően sorozatban négyet lőttek az akadémisták, s bár 4-8 után a junioroknak is összejött egy dupla, Vágó Attila játékosai támadásban és védekezésben is egyértelműen ellenfelük fölé nőttek a játékrész derekától. A Kohász felállt fal ellen és gyors indításokból is többször eredményes volt, eközben pedig az utolsó negyedórában csak két gólt engedélyeztek a fiataloknak, így a szünethez érve már tetemes, 18-9-es dunaújvárosi előnyt mutatott az eredményjelző.

A szünet után gyorsan tízgólos lett a különbség, majd ezt követően a fiataloknak is lehetőséget adott az újvárosiak mestere, és innentől kissé kiegyenlítettebb lett a meccs, amely mindkét gárdának hasznos volt.