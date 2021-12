A mozzartsport.com információja szerint a fehérváriak korábbi vezetőedzője, Marko Nikolics is jelölt a Ferencváros vezetőedzői posztjára. A pletyka ahogy szárnyra kelt, az ulloi129.hu szurkolói internetes oldal már jelezte is, hogy úgy tudják, a Fradinál fel sem merült Nikolics neve, mint leendő tréner. S ebben lehet valami, mert bizonyosan nem látnák szívesen azt az edzőt a zöld-fehérek élén, akinek irányítása alatt a Vidi rendre kibabrált velük.

Az immár 42 esztendős Marko Nikolics edzői ténykedése alatt 2017 nyarától 2019 novemberéig 120 tétmérkőzésen dirigálta a Vidi szakmai munkáját, nem is eredménytelenül. 2018-ban bajnoki címet szerzett a piros-kékekkel, s elhódította a Magyar Kupát is. Az európai hadszíntéren is letette névjegyét, bejutott a Vidivel az Európa Liga-csoportkörbe is. Akkor az angol – későbbi tornagyőztes – Chelsea, a görög PAOK Szaloniki, és a fehérorosz BATE Boriszov volt a fehérváriak ellenfele a csoportban, a Vidi összesen 7 pontot gyűjtött a főtáblán. Hazai meccseit a Groupama Arénában, azaz a Fradi otthonában vívta a Nikolics-csapat, vagyis a létesítmény nem lenne ismeretlen a szerb szakember számára.

Marko Nikolics azután, hogy távozott a Viditől, az orosz élvonalban szereplő Lokomotiv Moszkva vezetőedzője lett, s Orosz Kupa-győztes lett. Október elejétől azonban már nélküle robog tovább a Lokomotiv, nincs éppen csapata.

Ha nem az Oroszországot elhagyó Nikolicsban gondolkodnak a zöldek, akkor sem vethető el az orosz vonal. Ugyanis felmerült a korábbi szövetségi kapitány, a rendkívül kemény tréner hírében álló Sztanyiszlav Csercseszov neve is, mint Peter Stöger utódja.