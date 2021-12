Az elmúlt évek Mercedes egyeduralma után igazi felüdülés volt a száguldó cirkusz szerelmeseinek a 2021-es szezon. Hiszen a német csapatnak és hétszeres világbajnokának, Lewis Hamiltonnak Max Verstappen és a Red Bull személyében komoly kihívója akadt.

A végső sikeréért folyó harcnak több emlékezes jelenete is akadt, kettejük rivalizálása jó néhány alkalommal ütközéssel fejeződött be ebben az évben. Monzában mindkét pilóta versenye véget ért a találkozóval, míg Silverstone-ban Verstappen a falban, Hamilton a dobogó legfelső fokán kötött ki.

Az utolsó előtti fordulóban, Szaúd-Arábiában sem volt feszültségmentes a hétvége. Kezdődött azzal, hogy az időmérőt Hamilton nyerte csapattársa, Valtteri Bottas előtt úgy, hogy Verstappen pole-t érő gyorskörében hibázott és a falnak csapta autóját. Másnap a futamon pedig elszabadultak az indulatok és kicsit a kontroll is mind a csapatok, mind a versenyirányítás szempontjából. Hamiltonnak és Verstappennek több incidense is volt a versenyen. Az első újraindítás után már összecsapott a két éllovas, akkor Verstappen a pályát elhagyva előzte meg a brit versenyzőt, majd később egy hasonló manőver miatt vissza kellett engednie maga elé Hamiltont, de egyik se akart a DRS-zóna miatt engedni, így ismét összeütköztek. A futamot végül Hamilton nyerte, Verstappen pedig a visszaengedés ellenére időbüntetést is kapott, de a második helye ezzel együtt sem forgott veszélyben.

Forrás: Földi Imre / Nemzeti Sport

A világbajnoki címen kívül több is múlhat a szezonzáró futamon. Hiszen a Szaúdi Nagydíjon a versenyirányítás alkudozott a csapatokkal az újraindítás utáni pozíciókon, ami szintén nem vet túl jó fényt a sportágra. Az is kérdés, hogy a két bajnokaspiráns ütközés és piszkos trükkök nélkül el tudja-e dönteni a világbajnoki cím sorsát, vagy az aranyérem a leintés után a versenybírók asztalánál dől majd el. Egy biztos. Az elmúlt 71 szezonban egyszer fordult csak elő, hogy az éllovasok ugyanannyi ponttal vágjanak neki a idényzárónak. 1971-ben Emerson Fittipaldi és Clay Regazzoni feszültek egymásnak, akkor előbbi lett a végső győztes.

A Fejér megyei formaautózás bajnokát, Szász Lászlót is megkérdeztük, mit vár a hétvégi futamoktól.

– Amikor a kockás zászló leinti a versenyt, egyszer akkor dől el a futam, de most mivel egyre nagyobb a feszültség, előfordulhat, hogy utána lesz csak végeredmény. Jó kérdés, ki jöhet ki győztesen ebből a párharcból. Nagyon sok ismeretlenes egyelőre az egyenlet, a technika is beleszólhat a végső győztes kilétébe. Mindegyik pilóta azonos eséllyel indul neki a hétvégének. Talán ha a Mercedes felerősít, akkor felülmúlhatja a Red Bullt, ott még talán van egy kis plusz erő. Már nem az a Honda korszak van, amikor még a Senna és Prost versenyzett. Ugyanez a háború ment egyébként akkor is, csak két felnőtt pilóta között, most Verstappen azért a fiatalabb generációt képviseli. Akkor is a zöld asztalnál dőlt el sokszor kettejük ügye. Ebben a sportban ez a dolog mindig is megvolt és meg is lesz. Egy biztos, mindketten nagyon jó pilóták, akik nagyot küzdenek a végső sikerért. Ez az egy megkérdőjelezhetetlen kettejük párharcában.