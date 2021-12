Miközben a magyar labdarúgás elmúlt évtizedeinek két meghatározó játékvezetője, Iványi Zoltán és Solymosi Péter sporttársak is már csak nappalijuk ékeként pillantanak sípjaikra, mérkőzést már nem fújnak, a csapatok háza táján a téli szünet ellenére beindul az élet. Az OTP Bank Liga 17 fordulóját követően a tabella negyedik helyén álló Mol Fehérvár FC ugyan honlapján még semmit sem szellőztetett meg, néhány játékost már kapcsolatba hoztak a Vidivel. Megnyílik az átigazolási ablak, s biztosak lehetünk benne, hogy a Mol Fehérvár FC erősíteni igyekszik. A július óta dolgozó új sportigazgató, Sallói István hangoztatta korábban, hogy akár tíz (!) új labdarúgó is érkezhet a télen, ez a szám mára már azért fenntartással kezelendő. De nem kizárt, hogy négy-öt helyen is változtatnak keretükben a piros-kékek. Konkrét jelöltekről nem tudni, de az sejthető, hogy a klub külföldi kapcsolatokért és az átigazolásokért felelős munkatársa, a TMS-menedzser David Rechnitzer már megírta karácsonyi üdvözlő leveleit a kiszemeltek ügynökeinek...

A nyáron igazolt Kenan Kodro úgy tűnik bevált, 9 góllal vezeti a házi góllövőlistát, s folyamatos veszélyt jelent az ellenfelek kapujára. Hozzá hasonló képességű focistákból azért elkelne a Vidiben öt-hat. A csakfoci.hu internetes portál írta meg, hogy a fehérváriak határon belülről és azon kívülről is szeretne acélosítani.

Az északmacedón sportmedia.mk írta meg, hogy a Ferencváros és a Vidi is szeretné megkaparintani a Zalaegerszegi TE 22 éves védőjét, Nikola Serafimovot, akiért a ZTE állítólag 1 millió Eurót kér. A portál szerint a Vidi ennek az összegnek csak a felét lenne hajlandó kifizetni, míg a Fradi nem tett még ajánlatot a belső védő létére gólerős Serafimovért. Az észak-macedón labdarúgó - akit még Sallói István szerződtetett Zalaegerszegre - 16 meccsen 4 gólt szerzett. Az azeri sportnet.az írt arról, hogy a Vidi az azerbajdzsáni válogatott és a lengyel Legia Varsó támadója, Mahir Emreli iránt is érdeklődik. Sajtóhírek szerint a székesfehérváriak 1 millió eurót ajánlottak fel a 24 éves csatár átigazolásáért. Azonban a lap hozzáteszi, hogy a Legia nem szeretne megválni Emrelitől, de a játékost nem sikerült meggyőzniük a maradásról, miután a Legia szurkolói a Wisla Plocktól elszenvedett vereséget követően megtámadták a csapat buszát, s Emreli fejsérülést szenvedett. Az azeri támadó ezután nem jelent meg a varsóiak edzésein. 15 lengyel bajnokin 2 gólt lőtt és 1 gólpasszt adott.

A Mol Fehérvár FC játékosai január első hetében kezdik a felkészülést, s az itthon töltött, orvosi felmérésekkel tarkított napok után a már megszokott dél-spanyol partok felé veszik az irányt. A Vidi most is Marbella környékén edzőtáborozik, s elszántan készül a tavaszi idényre.