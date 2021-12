Három hónap elteltével találkozott újra a DVTK Jegesmedvék és a Dunaújvárosi Acélbikák együttese. Legutóbb szeptember 26-án játszottak egymás ellen, akkor a miskolciak 3-1-re nyertek idegenben.

A korábban szebb napokat látott, az Újváros elleni csata előtt kilencedik helyen álló DVTK jó formában fogadta a 10. Acélbikákat. Utolsó 2021-es Erste Liga-meccsükön azonban egyik fél sem mehetett biztosra, hiszen a betegség alaposan megtizedelte soraikat. Sőt, a teljes miskolci és dunaújvárosi szakvezetés is hiányzott.

A Jegesmedvék kezdtek aktívabban, Szirányi Bence, Galanisz Nikandrosz és Illés Márton lövését is védenie kellett Krajcovic kapusnak. A 8. percben válaszolt először a DAB, Németh Péter középről megeresztett löketét fogta a hazai portás. Krajcovicnak egy pillanatra sem volt szabad kihagynia, mert záporoztak a lövések a kapujára, mégis a DAB szerzett vezetést a 9. percben. Török vette el a pakkot a sarokban egy védőtől, középre kanyarodott, s remek mozdulattal húzta a korongot a rövid felső sarokba, 0-1. Nagyon nyomott a DVTK az első újvárosi kiállítás alatt, de nem találtak be. A kiegészülés után azonban a DAB második helyzetét is gólra váltotta. A 15. percben Szűcs birkózott meg egy korongért, Németh Péter elé tálalt, aki aztán Duschek kapus bal válla felett helyezett a hálóba, 0-2.

A miskolciak kezdték jobban a középső periódust, a 22. percben Pecsét csapott le egy korongra a ketrec mögött, s felfordulva fonákkal emelt a keresztvas alá, 1-2. Alig telt el két perc, s egalizált a DVTK, elvesztette a korongot a DAB, Mihalik pedig Krajcovic hóna alatt juttatta a játékszert a kapuba, 2-2. Fordulatos volt a meccs: a 27. percben Török emberelőnyben szolgálta ki Szűcsöt, aki a kapuvas mellől paskolta be a korongot, 2-3.

A harmadik harmad elején újra kapaszkodott a DVTK. Lövei kapott tért ölelő átadást, bekorizott a kékvonalon belülre és szépen lőtte el korongot Krajcovic mellett, 3-3. A rendes játékidő letelte előtt beszorította az újvárosiakat a DVTK, s 51 másodperccel a vége előtt büntetőt lőhetett a hazai egylet, de Krajcovic védte Galanisz próbálkozását. Az 5 perces hosszabbítás sem hozott döntést, a szétlövések sorozatában pedig egy Galanisz Nikandrosszal jobb volt a DVTK. A DAB 1 pontot szerzett. DVTK Jegesmedvék–DAB 4-3 (0-2, 2-1, 1-0, 0-0) büntetőkkel.