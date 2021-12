Elérkezett a finálék napja a Fehérvári Futballfesztiválon, csütörtökön kora délután birtokba vették a csapatok a VOK parkettjét, abban a reményben, hogy egy csapat közülük örülhet majd a nap végén.

Az első párosításban a PFF-Szántó 2-0-s győzelméhez nem férhetett kétség, ahogy a végső sikerre is esélyes Mad Dogs és az előző napon jól teljesítményt nyújtó Start SE-NIT csapat ellen is rendkívül magabiztos, 4-0-s győzelemmel zárt. A minifutball Bajnokok Ligája győztese Büki Baltazár fejes góljával nyitott, majd gyorsan dűlőre vitte a találkozót Roni Ribeiro találata után. Ezt még két gól követte, és 4-0-al fejezték be a fekete-fehérek. A folytatásban az eddigi tornák szinte állandó résztvevője, a Villanegra – olyan ismert első és második vonalbeli játékosokkal megerősítve, mint Spandler Csaba, Magasföldi József, Molnár Csaba, Horváth Gábor, Ominger Gergő, Szolnoki Roland, Béres Zoltán – csapott össze a Todor-Pet Bau Team együttesével. Két kapufa után Molnár nyitotta meg a gólok sorát, melyet Spandler duplája és Molnár üres kapus gólja követett, 4-0. Az utolsó párosításban a címvédő Lázár Lovaspark és az FTK Építők lépett a parkettre, és utóbbi alaposan feladta a leckét ellenfelének, amely végül Laczkó Milán góljával harcolta ki a továbblépést, 2-1.

Az első elődöntőben a PFF-Szántó és a Villanegra szállt harcba, és egy kontratámadást követően Ficsor Richárd szépségdíjas találatával az előny a PFF Szántónál volt, amely tartotta az eredményt. A hajrában a Villanegra már vészkapussal (Gajdos Zsolt) játszott, de nem jutottak igazi lehetőségig, így 1-0-val a PFF Szántó került elsőként a döntőbe.

A másik találkozó igazi presztízsmeccset hozott, amely akár finálénak is beillett a Lázár Lovaspark és a Mad Dogs csapatai között. Ezzel szinte biztossá vált, hogy egy korábbi győztes már ott lesz a végjátékban. A Mad Dogs villámrajtot vett, a kezdő sípszó után egy percen belül kétszer voltak eredményesek Rábold Richárd és Bognár Bence jóvoltából. Majd Bánfalvi Balázs álompasszából Laczkó Milán nyílttá tette a meccset, ezután pedig Bánfalvi maga fejezte be az akciót, 2-2. Ám ezzel nem volt vége, Rábold rövid, felső sarkos góljával mehettek szünetre a csapatok, 3-2. Nem maradt azonban ennyi az állás, mert Laczkó hatalmas felső sarkos gólja a 3-3-at jelentette. Jöhettek a büntetők, ezek közül Katona Mátyás egyet értékesített, így a Lázár Lovaspark csapata finalista lett. Mindenesetre csalódott volt a Mad Dogs, a rossz helyzetkihasználásukat emelték ki a bronzmeccsre váró játékosai.

Az évek folyamán megszokhattuk, hogy a szervezők mindig újabb és újabb ötletekkel színesítik a programot, nem volt ez másképp idén sem. A Videoton FC alapításának 80. évfordulója alkalmából gálamérkőzéssel emlékeztek meg. A „Videoton 80” összecsapáson a Művész Válogatottal játszottak a korábbi Videoton-labdarúgók. A nézők ismét a pályán üdvözölhették a Nagy Lajos, Hegedűs Ferenc, Dvéri Zsolt, Magasföldi József, Sitku Illés, Toldi Gábor, Vajda Gusztáv, Lattenstein Norbert, Horváth Gábor, Szolnoki Roland, Géresi Krisztián, Balla Károly összetételű gárdát, melyben Bencsik István, a Fejér Megyei Labdarúgó-szövetség elnöke és Juhász László főszervező is aktívan tette a dolgát. A Művész Válogatottban Kiss Péter Balázs, a Jóban-Rosszban színésze, Kamarás Norbert, Király Péter, Ecsedi Csaba, az Éjjel-Nappal Budapest három színésze, Balázs Pali, Dajka Raul énekesek, Belányi József költő és DJ Candyman játszott a 9-7-es Vidi-sikerrel véget ért találkozón.

Ezt követte a meccs a harmadik helyért a Villanegra és a Mad Dogs csappatai között, melyet jobban kezdett a Villanegra, Molnár Csaba révén előnyhöz jutva. A Mad Dogs játékából hiányzott az átütőerő, és ezt Horváth Gábor használta ki a második félidő derekán, 2-0. Büki Baltazár és Vas Ádám még próbálta visszahozni a meccsbe csapatát, de Ominger végképp elvarrta a szálakat, 3-2.

A PFF-Szántó várta a Lázár Lovaspark gárdáját a döntőben. Németh Péter gólja az előnyt jelentette a piros-feketéknek, majd Bánfalvi Balázs, Laczkó Milán és Suscsák Máté is betalált, zárszóként pedig Dvéri Zsolt emelése alakította ki az 5-0-s végeredményt.