Na nem kell megijedni a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia és társai nem hagyják ott a tornacsarnokot, pusztán egy „délelőttös műszakot” töltöttek a Duna Natura helyi üzemében, ahol megismerkedhettek a gyártási folyamatokkal, mi több, saját „márkájukat” is megalkothatták. Makai Gábor tulajdonos évek óta támogat több helyi sportágat, illetve kezdeményezést. A DKSE tornaszakosztályát például rendszeresen látja el kézvédő krémekkel, amire szükség is van, hiszen a magnézia és a nagy fizikai igénybevétel megterhelő nemcsak a test ízületei számára, de a kezet és a tenyeret is megviseli.

– Több helyi sportágat igyekszünk így vagy úgy támogatni. A tornászoknak rendszeresen szoktam vinni kézvédő krémet, amiért ők rendkívül hálásak. A visszajelzések is pozitívak, a krém hasznos, gyorsan felszívódik, és a lányok kedvelik. Innen jött az ötlet, hogy akkor megmutassam nekik, hogyan is készül ez a termék, és sok minden más itt, az üzemben. A lányom, Lilla is tornázik, szeret itt lenni, emiatt gondoltam, hogy meghívom őket egy ilyen kis „csajoskodásra”. Trenka János megkérdezte a lányokat, akik örömmel igent mondtak a gyárlátogatásra.

A DKSE tornászai, Trenka János vezetőedzővel az élen ellátogattak a cég üzemébe, ahol sampont, fürdőbombát, fürdősót és tusfürdőt is saját kezűleg gyártottak.

A kezdeményezés eredetileg azt a célt szolgálta volna, hogy a lányok a saját maguk által készített, egyedi címkével ellátott termékeiket karácsonyi ajándékként hasznosítsák. Ám a lányok kétségkívül élvezték a gyárban tett látogatást és aktív részt vállaltak a gyártásban, így nem csoda, ha a tornászok hozzátartozóinak ezúttal mást hozott a Jézuska.