Az öt székesfehérvári hokist (Dobmayer Dominik, Németh Kristóf – Hydro Fehérvár AV19, Ambrus Csongor, Csiszer Ádám, Fekete Alex – Titánok) is soraiban tudó magyar U20-as jégkorong-válogatott hamar felvette a tempót a komolyabb erőt képviselő Kazahsztán juniorjaival. Azonban volt honnan felpörögni, mert a kazahok 42 másodperc alatt mattolták a mieinket, Magniszbajev vette be az amerikai Aberdeen Wing ketrecében edződő Orosz Gergely kapuját. Ezután kiegyenlített játék jellemezte az első vébécsatát, sőt, kettős emberelőnyben az egyenlítésért is rohamozhatott Horváth András szövetségi edző alakulata. Mégis Kazahsztán szerzett gólt még a szünet előtt: a 19. percben Logvin emberelőnyben növelte a fórt, 0-2.

A középső periódus 6. percében úszott el a hajó, Koroljuk találatával már hárommal mentek a kazahok. De a magyar gárda nem adta fel, elszántan küzdött a szépítésért, amit aztán a 34. percben el is ért. A MAC-HKB Újbuda csatára, Schlekmann Márk szép lövést zúdított a hálóba, 1-3. A második harmadban kifejezetten jól játszott a magyar válogatott, jó megoldásokkal tették élvezetesebbé a nyitányt. Galajda Zsombor szorult ápolásra, eleredt az orra vére még a második szünet előtt, de visszatért a jégre a DVTK játékosa. A jó játékon felbuzdulva a záró játékrészbe is nagy elánnal vetette bele magát a magyar csapat, s ebben a húsz percben teljesen egyenrangú ellenfele volt az aranyra is esélyes kazah válogatottnak.

Magyarország fiataljai harmadról harmadra fejlődtek, ami biztató lehet a folytatásra. A meccs legjobbjának Schlekkmannt, illetve a kazah kapust választották.

A magyar együttes további programja:

December 13., hétfő, 16.30: Fehéroroszország – Magyarország

December 15., szerda, 16.30: Magyarország – Norvégia

December 16., csütörtök, 13.00: Lettország – Magyarország

December 18., szombat, 16.30: Dánia–Magyaro.