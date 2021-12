Azt fontos kiemelni, hogy magyar válogatott még sohasem nyert mérkőzést a divízió 1/A-ban, pontot is csak egy alkalommal szerzett. A mostani csapat történelmet szeretne írni, azaz meccset nyerni, vagy akár bennmaradni. Ebben a szellemben korcsolyázott ki Horváth András legénysége szerda délután a jégre, az ellenfél az egy-egy vereséggel (Lettország ellen 4-2-re kaptak ki) és győzelemmel (Kazahsztán ellen 5-2-re nyertek) Norvégia volt.

A találkozón mind az öt fehérvári játékos szerepet kapott, a magyar csapatból azonban sérülés miatt hiányzott Galajda Zsombor. A norvégok gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést és az első gólra sem kellett sokat várni, a 3. percben egy eladott korong után Wold talált be, 0-1. Beszorultak a mieink, majd a harmad második felében egyre bátrabban támadott Magyarország, aminek a 14. percben meg is lett az eredménye. Tóth Tamás lódult meg a bal szélen, szép cselekkel tört be középre, elfektetett két védőt és gyönyörűen kilőtte a felső sarkot, 1-1. Lendületbe jött Horváth András gárdája, de Fekete Alex és Ambrus Csongor lehetősége is kimaradt.

Az elpuskázott helyzetek nem férnek bele egy ilyen erősségű mezőnyben, a 24. percben emberelőnyben Olsen előnyhöz juttatta Norvégiát, 1-2. Lett volna lehetőség a visszavágásra, de a mieink nem éltek a fórral, majd 33. percben kettőre nőtt a hátrány, Oby-Olsen mattolta Oroszt, 1-3.

A záróetapban bár próbált közelebb zárkózni Magyarország, de a helyzeteket ismét a norvégok lőtték be, ebben a húsz percben Dahl duplázott, így a skandinávok végül 5-2-re nyertek. A mieink legközelebb csütörtökön 13 órától Lettország korosztályos csapatával csapnak össze.