UVSE – DFVE 7-8 (2-2, 1-1, 3-3, 1-2)

Gólszerzők: Keszthelyi-Nagy 3, Rybanska 2, Baksa 1, Hajdú 1, ill. Garda 2, Grusitatti 2, Szilágyi 1, Horváth 1, Szabó 1,, Mucsy 1.

Ha a két csapat névsorát végignézzük, jó néhány vízilabdázót lehet találni, akik a történelmi tokiói olimpiai bronzéremből kivették a részüket. A Dunaújvárosban ott volt Garda Krisztina, Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya, míg az UVSE színeiben Keszthelyi-Nagy Rita, Szücs Gabriella, Rybanska Natasa, valamint a 2021-es Év játékosának megválasztott exdunaújvárosi Magyari Alda is a medencébe ugrott.

Az első ráúszás a Fejér megyeieké lett, Szabó Nikolett emelt fölé közelről, majd a fiatal játékos lövését a kapufára tolta az előző évadban még a DUE kapuját védő Magyari. Az első gólt az Újpest szerezte, Baksa Vanda ejtett át Maczkó felett a labdát, 1-0. Kisvártatva már kettő volt oda, emberelőnyben Kerszhelyi-Nagy Rita lőtt be egy kipattanót, 2-0. Összekapta magát a Dunaújváros és egy perc alatt ki is egyenlített Mihók Attila együttese. Előbb Szilágyi lőtte ki az alsó sarkot, majd Gurisatti emberelőnyből volt eredményes, 2-2.

A második negyed elején egy áthúzódó fórban támadhatott a DFVE, de Garda lövését Baksa bevetődve blokkolta a gólvonal előtt. Ebben a nyolc percben bár rengeteg helyzet adódott mindkét oldalon, a játékosok a kapufát is előreszeretettel találták el, gólt csak az utolsó 60 másodpercben szereztek a csapatok, igaz akkor kettőt is. Először az UVSE ragadta magához a vezetést, Rybanska talált be centerpozícióból, majd a Dunaújvárosból Mucsy csapott le egy kipattanóra, és közelről vette be Magyari kapuját, 3-3.

A nagyszünet után több mint egy percet kellett várni az első gólra, szerencsére ezt a DUE szerezte, de nem is akármilyet. A támadóidő letelte előtt két másodperccel Garda kipókhálózta a bal felső sarkot, először vezetett a Dunaújváros az elődöntőben, 3-4. Nem sokkal később Horváth Brigitta gyakorlatilag lemásolta csapattársa bombagólját, 3-5, majd Hajdú Kata oldalról lefelezte a különbséget, 4-5. Nem sokáig örülhettek az újpestiek, emberelőnyben Gurisatti állította vissza a kétgólos differenciát, 4-6. Átvette a mérkőzés irányítását a Dunaújváros, jött is Benczúr Márton időkérése. Az edzői intelmek használtak, Rybanska fórban, majd Keszthelyi büntetőből volt eredményes, 6-6.

A negyedik negyed Szabó kapufájával indult, majd emberelőnyben a gólvonalon állt meg a fiatal játékos lövése. Garda újabb löketénél azonban semmi kétség nem volt az ügyben, hogy érvényes-e a gól, így öt és fél perccel a vége előtt ismét a Dunaújváros vezetett, 6-7. Nem nőtt ismét kettőre a különbség, sőt Keszthelyi egalizált, 7-7. Egyre feszültebbé vált a mérkőzés, Szegedi és Gurisatti összetűzése után mindegyik játékost végleges cserével kiküldték a játékvezetők. Szabó gólja és Maczkó védéseivel úgy tűnt eldőlt a továbbjutás kérdése, de a legvégén Faragó az idő lejárta után két másodperccel betalált, a bírók végső döntésére több percet kellett várni. A gólt érvénytelenítették, így a Dunaújváros bejutott a 2021-es Magyar Kupa döntőjébe.