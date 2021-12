Az MSÚSZ január 6-án, csütörtökön, a hagyományos helyszínen, a Nemzeti Színházban rendezi meg az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2021 televíziós díjátadót. Az év férfi sportolója kategóriában a többi között a VVSI-ben nevelkedő olimpiai ezüstérmes vitorlázó Berecz Zsombor is jelölt. Az év női sportolója díjra nominálták Kovács Saroltát, a Volán olimpiai bronzérmes öttusázóját.

Az egyéni sportágak év csapata kategória jelöltjei között Alekszejev Tamara is helyet kapott, aki a Gulyás Michelle, Guzi Blanka, Simon Sarolta, Réti Kamilla összetételű gárdával Európa-bajnoki címet és világbajnoki ezüstérmet szerzett. A csapatsportágak legjobbjai között jelölt – a számos megyei érintettséggel bíró – férfi labdarúgó, a női vízilabda és a női jégkorong-válogatott is. Az említett gárdák vezérei közül Marco Rossit és Bíró Attilát az év edzője díjra jelölték. Az év fogyatékos férfi sportolója díj tízes listáján pedig a paralimpián 5. pozíciót szerző para­íjász Gáspár Tamás is helyet kapott.