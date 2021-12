Ahogy ígérte legutóbb Juhász László, a Fehérvári Futballfesztivál fő szervezője, a hosszú évek alatt, a két ünnep között megszokott monstre tornát újból megrendezi a Videoton Baráti Kör Egyesület. Persze ez most egy kicsit majd eltér az előzőektől, hiszen az egészségügyi szigorításokat itt is be kell tartani. A rendezvény védettségi igazolvánnyal, oltottan és maszkban látogatható. Az pedig külön érdekesség, hogy azon játékosok, akik nem rendelkeznek oltással, pályára léphetnek ugyan – ennek nincs szankciója –, ám a mérkőzést követően a következő összecsapás bemelegítéséig el kell hagyniuk a csarnokot.

Mindenesetre december 27-én 14 órakor a Masterplast – Sárszentmihály SE találkozóval indul a +38 évesek, az öregfiúk megmérettetése hat csapat részvételével. Ebben a korosztályban Fejér megyei együttesek lépnek pályára, az előbbi két gárda mellett az Enyingi Öregfiúk, a Sárépszer Kft., a Videoton Baráti Kör, a Fejó-Therm Kft. küzd majd az első helyért. A Futballfesztivál idén a MOL Fehérvár FC fennállásának 80. évfordulója előtt is tiszteleg: a díjátadók – így az öregfiúk tornája esetében is – 19 óra 41 perckor kezdődnek, ezzel is tisztelegve az 1941-es alapítási év előtt.

December 28-án a Női Torna, valamint a Kiss Lajos Emléktornáé a főszerep. A nap során az Öregfiúk tornához hasonlóan a nőket is két csoportra osztották a szervezők, három (Enyingi Női VSE, Sárbogárd SE, Sárskeresztes SE) – három (Csákvár, Baracs SE, Magyarkanizsa) csapat harcolhat majd az első helyért. Ezzel a kupával párhuzamosan zajlik majd a Kiss Lajos Emléktorna is, melyen belül három mérkőzést játszanak le az egykori kiváló fehérvári futballedzőre emlékezve pálya- és játékostársai. Az emléktorna döntőjére 18.40-kor, a Női kupa fináléjára 19.00 órakor kerül sor.

December 29-én veszi kezdetét a Profi Kupa, amelynek mezőnye annyiban különbözik a korábbi évektől, hogy most tizenhat csapat száll ringbe, négy négyes csoportban. Azt lehet mondani, hogy a csökkentett létszám még jót is tehet a kupának, mert kevés kivétellel szinte alig van olyan gárda, amelyet a korábbi években ne ismertek volna meg a rendszeresen a VOK-ba kilátogató szurkolók. Az „A” csoport favoritja az utóbbi évtizedek egy legsikeresebb együttese, amely ezúttal Bádogos-PLÁR Kft. néven indul. A „B” csoportban a torna elsőségét már háromszor elhódító, és az egyik legjobb magyar kispályás csapat, a Mad Dogs kapott besorolást, melynek egyik legnagyobb kihívója lehet a vajdasági Csantavér ebben a kvartettben a Cső-Lavina és a PFF-Szántó csapatai mellett. A C” csoportban ugyancsak több „nagyágyú” szerepel, az Országos Mini-Futball Bajnokság 2021. évi győztese, a Todor-PET Bau Team két hete Cigándon nyert egy tornát. A Sárépszer Kft. csapata már két alkalommal végzett az élen, úgyhogy megvan az esélyük arra, hogy most triplázzanak, de az évek óta a tornán jól teljesítő FTK Építők is az esélyesek számát növeli. A „D” csoportban a legutóbb 2018-ban kupagyőztes, és több korábbi NB I.-es és NB II.-es játékossal felálló Lázár Lovaspark a Villanegrával lehet versenyben a csoportelsőségért, illetve akár a fináléba kerülésük sem kizárt.

December 30-án kerül sor a torna egyenes kieséses szakaszára. Ezt 11 órától 14 óráig az U11-esek csatája vezeti fel. Majd 14 órától a negyeddöntőkkel folytatódik a Profi Kupa. Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan most sem maradnak a nézők gálamérkőzés nélkül, az alkalomhoz illően „Videoton 80” néven szervezett meccs 17.15 órakor veszi kezdetét, míg a Profi Kupa döntőjén 19 órakor fúj a sípjába a játékvezető.