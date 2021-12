Közeli emléke volt a DAB-nak riválisáról, hiszen egy hete 4-2-re kikaptak tőlük, amit a Titánoktól elszenvedett vereség is tetézett. A Fradi pedig az egyetlen pontra lévő listavezető Csíkszereda nyomában volt. De jó lett volna, ha a 4. perbcen Lőczi lövése nem a kapuvason csattan! Azért is, mert a DAB akciójának jegyében a szurkolók az első hazai gól után bedobhatták volna a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház Gyermekosztályának felajánlott plüssfigurákat. Az esélyesebb vendégek sem tudtak betalálni! Pedig megvolt az iram, és helyzetekben sem szűkölködtek a csapatok. A DAB-nak a középső harmadban is megvoltak a ziccereik az 1-0-hoz. Az FTC a második harmad elején Kóger révén be is talált, de videózás után érvénytelenítették a találatot. Egyre inkább érett a hosszabbítás, ám öt és fél perccel a vége előtt Somogyi Balázs megszerezte a győztes gólt. A hazai szurkolók jobb híján a dudaszó után hajították jó szívvel a pályára adományaikat.