Nehéz szavakba önteni azt a lelkesedést és tenni akarást, melyet sugárzott Horváth Péter minden egyes szava, mondata. Éjt nappallá téve dolgoznak azért önkéntes társaival, hogy összeálljon a karácsony előtt megrendezendő torna, minden a helyére kerüljön. Most azt a célt tűzték ki, hogy kétszáz hátrányos helyzetű családot segítenek adományokkal, és kétszáz gyermeknek vadonatúj játékokat gyűjtenek. Magánkezdeményezésként nyugodtan mondhatjuk, hogy Székesfehérváron, de ki lehet jelenteni, hogy országos szinten is párját ritkítja az ötletgazdák munkája, szinte az egyik torna befejeződik, és nem sokkal később már következik a másik. Nem véletlen talán, hogy a 2021-es évben harmadszor fogtak össze, újabb, nemes ügyekért.

– Mi abban hiszünk, hogy szeretnénk mindig megadni a gyerekeknek azt az örömet, hogy saját maguk bonthassák ki a játékaikat. Emellett sajnos az élet megint többször közbeszólt, megismertünk egy fiatal hölgyet, Hajdara Hédit, akit az ALS-betegség diagnózisa fenyeget. Úgy gondoltuk, hogy a torna teljes bevételét, egy-két mez licitálásából bejövő összeg felajánlásával kiegészítve, átadjuk neki és családjának. Az egészen biztos, hogy túlszárnyaljuk majd az előirányzott kétszázas számot, és akár három-négy száz családnak is tudunk juttatni ajándékot. Ez évben már a hatmillió forintot is meghaladja majd az összeg. Büszkék vagyunk rá, hogy az emberek a jelenlegi helyzetben is példát mutatnak. Csupán egy kicsit nyitottnak kell lenni, és lehet ezt így is! Megtisztelő számunkra, hogy szinte egy szóra segítenek a sportolók, folyamatosan biztosítanak bennünket, hogy számíthatunk rájuk bármikor. Ez nagyban fellendíti a sikerünket, mert az általuk adott ereklyéket próbáljuk minden felületen feltüntetni, és ezekből elég tekintélyes összeg jön össze, amelyet az adott kedvezményezett részére tudunk átadni – tájékoztatott Horváth Péter.

A tornára most már nem először a Mol Fehérvár FC utánpótláscsarnokában kerül sor reggel 9 órától 14 csapat részvételével.

Mindenesetre valóságos „lavinát” indított el az „Adni jó” kupa ismert sportolóink körében, hiszen számtalan mezt és egyéb relikviát ajánlottak fel licitálásra, és a befolyó összegek alapozzák meg egyrészt a jótékonysági mozgalom sikerét. Ebben az évben a kézilabdázó Bulath Anita, Triscsuk Krisztina, a labdarúgó Vaskó Tamás, Szoboszlai Dominik, Nagy Ádám, Marco Caneria, Banai Dávid, a jégkorongozó Hegyi Ádám, Sárpátki Tamás, Pozsgai Tamás, Becze Tihamér, Szalma Zsolt, Kornakker Dániel, Orban Brance, Szabó Krisztián és Vincze Péter volt az, akinek a meze jótékony célt szolgálhat. Mellettük a teljes a magyar kosárlabda-válogatott, a Mol Fehérvár FC, a Hydro Fehérvár AV19 és a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata is az ügy mellé állt. Külföldről pedig Uwel Hector Hernandez német középsúlyú ökölvívó világbajnok rendszeresen hozzájárul egy-egy világbajnoki övvel vagy éppen kesztyűvel a mozgalom sikeréhez.