Három, zsinórban aratott győzelem után egy hete porszem került a gépezetbe, a Paks megérdemelten nyert a Gáz utcai csarnokban az Alba ellen, főleg ezek fényében volt meglepő, hogy az év utolsó előtti napján a fehérvári kék-fehérek gyakorlatilag végig vezetve, érett, taktikus játékkal verték a hazai bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában is remeklő szombathelyieket. A második félidő derekán már 18 pont is volt az Alba előnye, amiben a vendégek remeklése mellett szerepet játszott, hogy a házigazdák drámaian dobták a korábban egyértelműen fegyverüknek számító hármasokat, tízből egyszer sem találtak be Váradiék. Aztán Benke Szilárd elkapta a fonalat, megkezdték a zárkózást a vasiak. A záró dudaszó előtt Pongó Marcell révén hirtelenjében két hármast dobhatott a koronázóvárosi alakulat, egyik sem ért célt, de ennek nem volt jelentősége, mert a vendéglátók is hibáztak az utolsó akció során. A 93-91-es siker azt jelenti, a Fehérvár bárkire veszélyes otthon és idegenben is.

– Tudtuk, ki lesz az ellenfelünk, a Falco KC rendkívül komoly játékerőt képvisel. Nagy győzelmet arattunk, bizonyítottuk, hogy a bárkit képesek vagyunk legyőzni. A Falco fizikális csapat, amely európai kosárlabdát játszik, ezt tette ezúttal is, ami fekszik nekünk. Az együttes gerince 3-4 éve azonos, nagyon jól felépített gárdát sikerült legyűrnünk. Az ASE elleni vereséggel egy lépést tettünk hátra, de a szombathelyi sikerrel hatalmasat ugrottunk előre, haladunk tovább céljaink elérése felé. Ebből kell építkeznünk, ezen az úton kell mennünk tovább. Mindenkinek boldog – valamint természetesen maszkmentes - 2022-es évet kívánok!

A nyugati aktrénere, a szlovén Milos Konakov érthetően nem volt önfeledt, más eredményres számított.

- Nem érdemeltünk győzelmet, mert ismét rengeteg pontot kaptunk, pontosan harmincat az első és harmadik negyedben is. Ilyen sok kapott ponttal nem lehet nyerni, ez már az előző körben, Debrecenben is bizonyossá vált. Persze, még így is volt esélyünk a sikerre, hiszen a végén dobhattunk a győzelemért, azonban a zárás előtti másodpercekben vesztettük el a mérkőzést. Ez nem a mi stílusunk, ezen változtatni kell. Az ideális az egyhónapos bajnoki szünet előtti formánk volt, ehhez kell visszatérnünk, ismét meg kell mutatnunk az igazi arcunkat. Tudom, hogy képesek vagyunk a változtatásra, tudjuk, mivel lehetünk sikeresek. Változtatni fogunk és megyünk tovább. Boldog új évet!

A hazaiak tehetséges, balkezes irányítója, a válogatott Somogy Ádám 10 pontot szerzett az összecsapáson.

- Gratulálok az Albának, ezúttal jobbak voltak nálunk. Nekünk válaszokat kell találnunk, hogy hazai pályán miért kaptunk 93 pontot. Ezt feltétlenül ki kell javítanunk.

A fehérváriak szintén a nemzeti együttesben szereplő irányítója, Pongó Marcell 5/3 ponttal jelentkezett a vasi megyeszékhelyen.

- Nagyon fontos győzelmet arattunk. A védekezésünk feljavult az előző meccshez képest, ezért tudtunk Szombathelyen nyerni. Persze kellettek az extrák támadásban, végig kézben tartottuk a meccset, ami azt gondolom, nagy fegyvertény a bajnokkal szemben. A Falco otthonában nem sok együttes képes nyerni, nagy öröm, hogy nekünk sikerült, erre kell építenünk a folytatásban. Tudtuk, hogy fizikális csata vár ránk, ehhez jól tudtunk alkalmazkodni, sőt, komolyabb előnyt is kiépítettünk a 3. negyedben. A Falco aztán felzárkózott, szorongatott, sőt, dobhatott a győzelemért, de végül meg tudtuk tartani az előnyünket. Megyünk tovább, boldog új évet mindenkinek! – jegyezte meg Pongó Marcell.

Az Alba csapatkapitánya, Vojvoda Dávid ezúttal 10/3 ponttal jelentkezett, nagyon örült a lefújás után.

- Rendkívül fontos győzelmet arattunk, amiért megdolgoztunk. Egységesek voltunk támadásban és védekezésben is, rendkívül erős gárdát sikerült két vállra fektetnünk. Megmutattuk, hogy számolni kell velünk, a sikernek erőt kell adnia, nagyon remélem, a folytatásban is ezt az arcunkat mutatjuk. Bízom a hasonló folytatásban - mondta Vojvoda Dávid.