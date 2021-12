Alba FKC–Dunaújvárosi Kohász KA 23-25 (14-16)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Őri Erika, Pozdena Erika

Alba FKC: Tóth N. – Töpfner 7 (4), Triscsuk 4, Besszer 2, Bardi 1, Utasi 2, Takó 2. Csere: Dányi, Kubina (kapusok), Gerhát K. 4 (2), Dubán, Boldizsár, Háfra L., Domokos 1, Sulyok, Szarka A. Vezetőedző: Boris Dvorsek

DKKA: Bartulovic – Kukucska 1, Borgyos 7, Weisheitel 1, Nick, Farkas J. 5 (2), Kazai 2. Csere: Wéninger, Hlogyik (kapusok), Szalai B. 2, Matucza 1, Fodor N. 1, Kiss Cs., Takács C. 4 (2), Krupják-Molnár 1. Vezetőedző: Vágó Attila

Kiállítás: 8, ill. 8 perc

Hétméteres: 5/5, ill. 5/4

Csütörtökön jelentette be az Alba, hogy hosszú távú, 2026-ig szóló szerződést kötött két saját nevelésű játékosával, a 16 esztendős Flatsker Fannival és a 18 éves Sulyok Rékával, aki pályára is lépett a találkozón.

Meglehetősen hektikus és hullámzó volt az első félidő. A Kohász alaposan bekezdett, 0-3 után ébredezett az Alba, amely több hibát is elkövetett a találkozó első negyedórájában, és ezeket az újvárosiak maximálisan ki is használták, ötgólos előnyt kovácsolva. Igaz ebben segítette őket Gabriella Bartulovic, aki többször bravúrral hárított. Nagy nehezen a 20. percre érte utol ellenfelét a Fehérvár Takó Viktória lerohanásból szerzett találatából, 9-9.

Még annyi „kanyar” volt a hátralevő tíz percben, hogy a vendégek főleg a fiatal Takács Cecilia góljainak köszönhetően kétgólos fórral mehettek pihenőre.

Nagy rohanással indult a második félidő, ez ugyan a gólok számán nem látszott, az első tizenegy percben csupán egyszer rezdült mindkét háló. Fodor Neszta törte meg a gólcsendet, és lassan visszaállt a négy, illetve kétgólos vendégvezetés. Hasonlóan az első félidőhöz, most is a 20. percben egyenlített az Alba Besszer Borbála találatával, 20-20. Majd rögtön utána először a meccsen Domokos Dalma révén előnyhöz is jutottak. Ez kérészéletűnek bizonyult, mert a végén jobban „harapott”, és nyert a DKKA.